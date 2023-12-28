Mastercard ve Yemeksepeti “POSmobil” hizmetini hayata geçiriyor

• Mastercard, POSmobil projesini ilk olarak Yemeksepeti ile gerçekleştiriyor. Bu iş birliğinden bahsedebilir misiniz?

Avşar Gürdal: Uzun yıllardır iş birliğimizi sürdürdüğümüz iş ortaklarımızdan Yemeksepeti ile POSmobil projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödeme yönteminin kullanımının artmasıyla dijital ödemeler alanında ekosisteme hız kazandırmak ve bu alanda geleceğe yönelik gelişim yaratmak için çalışıyoruz.

Serkan Yazıcıoğlu: Mastercard ile hizmete sunacağımız POSmobil projesi için çok heyecanlıyız. Avşar Bey’in de belirtmiş olduğu gibi iki marka ortak bir hedef, çevre dostu, sürdürülebilir çözümler için bir araya geldik. Hem kuryelerimiz hem de kullanıcılarımız için akılcı bir ödeme yöntemi olarak hayatımıza dahil olmaya başlayan POSmobil özelliğinin sayısız faydası bulunuyor.

• Çıkış noktanızdan ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Avşar Gürdal: Bizim öncelikli hedeflerimiz, ödeme yapacak kişi açısından kolaylık, iş yeri açısından operasyonel ve maliyet kolaylığı avantajı yaratmak ve platformumuza entegre banka açısından da hizmetlerini yeni iş yerlerine genişletme imkanı tanımak. Mastercard olarak, Türkiye’de sahada gözlemlediğimiz farklı ihtiyaçlara göre farklı çalışma modelleri belirledik. Tüm çalışma modellerinde ortak hedefimiz bir fiziksel POS ile aynı fonksiyona sahip olmak. Bu noktada POSmobil özelliğini, işletmelerin akıllı telefon kullanarak ödeme kabulüne olanak tanıyan uygun maliyetli anahtar teslim bir çözüm olarak tanımlayabiliriz.

Türkiye’de Propay firması ile ödeme seçeneği özelindeki çözümlerimizi hayata geçiriyoruz. İşyerlerine sağladığımız SDK ve uygulamalar ile sahip oldukları Android cihazlar üzerinden ödeme alarak altyapımızdaki POS bankalarına iletebilmelerini sağlıyoruz. Mevcut durumda sistemimize entegre olan 8 banka (Garanti Bankası, TEB, QNB Finansbank, Akbank, Denizbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, İş Bankası) bulunuyor ve farklı bankalar ile entegrasyon süreçlerimiz devam ediyor.

Serkan Yazıcıoğlu: Yemeksepeti olarak, kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak ve onlara daha rahat, güvenli bir deneyim sağlamak her zaman temel önceliğimiz oldu. Bu bağlamda, Mastercard ile gerçekleştirdiğimiz POSmobil iş birliği, bizim için bir dönüm noktası. Çıkış noktamız, kuryelerimizin taşıdığı klasik POS cihazlarının yarattığı operasyonel ve maliyet zorluklarından kurtulmaktı. Bu cihazların hem taşınması hem de arızalanma riskleri, hem kuryelerimiz hem de kullanıcılarımız için sorunlara sebep oluyordu. Bunun yanında, bu cihazların maliyeti de göz ardı edilemez bir faktördü.

Hedefimiz, kuryelerimizin zaten sahip oldukları akıllı telefonları kullanarak daha verimli ve ekonomik bir şekilde ödeme kabul edebilmekti. Mastercard ile iş birliğimiz bu doğrultuda ilerledi. POSmobil uygulaması, hem kuryelerimizin işlerini kolaylaştırıyor hem de kullanıcılarımıza daha hızlı ve güvenli bir ödeme deneyimi sunuyor. Bu iş birliği sayesinde, güvenlik ve kullanım kolaylığı anlamında uluslararası standartlarda bir çözüm sunabiliyoruz. Bu proje, dijitalleşme yolunda attığımız önemli bir adım ve kullanıcı memnuniyetini artırmaya yönelik stratejimizin bir parçası.

• POSmobil ödeme yönteminden kimler faydalanabilir? Biraz bahsedebilir misiniz?

Avşar Gürdal: Android tabanlı mobil cihaz kullanan işletmeler bu ödeme yöntemini herhangi bir ek donanım gerekmeksizin fiziksel POS gibi kullanabiliyor. Ayrıca bu ödeme yöntemi, mevcutta NFC anten vasıtasıyla temassız özelliği bulunan tüm ödeme araçları ile kredi kartları, banka kartları, dijital cüzdanlar, giyilebilir teknolojilerle (bileklikler vb.) uyumlu çalışan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

• Peki diğer ödeme yöntemleriyle karşılaştırdığımızda ne gibi avantajları bulunuyor?



Avşar Gürdal: POSmobil, işletmeler için hem daha hızlı hem de daha rahat bir ödeme seçeneği diyebiliriz. Ödeme alma anında kullanım kolaylığı, operasyonel kolaylık ve hız sağlaması birçok iş kolu için kullanımını avantajlı hale getiriyor. Ayrıca diğer ödeme sistemlerine göre maliyet avantajı da sağlıyor. İşyerleri çalışanlarını kendi mobil cihazları veya tabletleri üzerinden POSmobil uygulamasını kullandırmaya yönlendirebiliyor.

Elbette iş yeri ve banka ilişkisi de aynen devam ediyor. POS, bankalarının sistemlerinde tanımlı iş yerleri, hesaplar, iş yeri numaraları, terminal numaraları vb. standard akışta olduğu gibi iş yerleri tarafından tanımlanıyor. Biz bir ödeme kuruluşu olmadığımız için iş yeri ödeme süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmuyor.

Bu yöntemin işletmelerin müşterilerine SMS ya da e-mail aracılığı ile e-fatura gönderme opsiyonu sağlamasıyla çevreci bir çözüm sunduğunun altını çizmeliyiz. Ek olarak faturalandırma, stok yönetimi vb. için kullanılan diğer işletme çözümleri ile uyumlu şekilde çalışıyor. Tüm bunlara baktığımızda POSmobil ödeme yönteminin pek çok farklı yönden ekosisteme katkısı fark edilir şekilde öne çıkıyor.

• Yemeksepeti olarak sizin sunduğunuz faydalara da değinebilir miyiz?



Serkan Yazıcıoğlu: Yemeksepeti olarak, kullanıcılarımıza ve kuryelerimize sunduğumuz faydalara değinmek gerekirse; gerçekten de bu proje, kuryelerimizin günlük işlerini kolaylaştırmada büyük bir fark yaratıyor. Daha önce bahsettiğim gibi, klasik POS cihazlarının taşınması, kuryelerimiz için önemli bir külfetti. Her bir kuryemize ayrı bir POS cihazı tahsis edemiyorduk ve bu, operasyonel zorluklara yol açıyordu. Ayrıca, POS cihazlarının şarj sorunları ve arızalanma sıklığı, hem tüketici hem de kurye tarafında olumsuz deneyimlere sebep oluyordu.

POSmobil projesi sayesinde, kuryelerimiz artık ağır ve arızalanmaya müsait POS cihazlarını taşımak zorunda kalmıyorlar. Kendi akıllı telefonları üzerinden ödeme kabul edebiliyorlar, bu da hem işlerini hafifletiyor hem de operasyonel verimliliği artırıyor. Bu durum, kuryelerimizin iş tatminini artırırken, kullanıcılarımıza da daha hızlı ve sorunsuz bir ödeme deneyimi sunuyor. Dolayısıyla, bu yenilik, sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda kuryelerimiz ve kullanıcılarımız için somut faydalar sağlayan bir dönüşüm olarak öne çıkıyor.

• POSmobil teknolojisinin sürdürülebilir iş hedeflerinize katkısı hakkında neler paylaşmak istersiniz?



Serkan Yazıcıoğlu: POSmobil uygulamasını kuryelerimizin kullanmakta olduğu sipariş takip ve dağıtım uygulaması ile entegre ettik. Bu entegrasyon sayesinde, kuryelerimiz dağıtım sırasında zaten kullandıkları uygulama üzerinden kolayca ve hızlı bir şekilde ödeme alabiliyorlar. Bu süreç, kullanıcılarımızın kapıda ödeme yaparken bekleme sürelerini önemli ölçüde azalttı. Bu, hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de kuryelerimizin bir sonraki siparişe daha hızlı geçebilmelerini sağlayarak zaman tasarrufu yaratıyor.

Bu projenin arkasındaki en büyük motivasyonumuz maliyet optimizasyonuydu. Elde ettiğimiz bu maliyet avantajı, operasyonlarımızı daha verimli hale getirirken, aynı zamanda kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini de artırıyor.

Ayrıca, bu yeniliği sunarken, daha önce kullandığımız POS cihazlarına ve bizler için bu teknolojiyi sunanlara da şükranlarımı ifade etmek isterim. Bu cihazlar, uzun yıllar boyunca bize hizmet etti ve işimizin büyümesine önemli katkılarda bulundu. POSmobil uygulamasına geçiş, teknolojik gelişmelere uyum sağlama ve iş süreçlerimizi daha da iyileştirme çabamızın bir parçası olarak görülmelidir.