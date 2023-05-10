Mastercard’da üst düzey atama

Mastercard’ın Türkiye’nin de içinde olduğu Doğu Avrupa Bölgesi Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Murat Durmaz getirildi. Durmaz, yeni görevinde Mastercard mevcut ürün ve hizmetlerinin stratejilerinden sorumlu olurken, bölgeye uygun yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi görevini de üstlenecek. Aynı zamanda banka ve banka dışı tüm oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çözümler tasarlanmasından, ihtiyaçlara göre tasarımlarda değişiklik yapılmasından da sorumlu olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunu olan Durmaz, kariyerine 2004 yılında Peppers and Rogers Group’ta yönetim danışmanı olarak başladı. Türkiye’de geliştirdiği bankacılık deneyiminin ardından kendi yurtdışı girişimini yöneten Durmaz aynı zamanda bankalara ve farklı sektörlerde şirketlere danışmanlık hizmetleri verdi. Mastercard’ta 2019’da çalışmaya başlayan Durmaz, son olarak Doğu Avrupa bölgesi kartlı ürünler direktörü görevini yürütüyordu.