Mastercard’tan yeni yapılanma: Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ'yi kurdu

Masterpass, büyüme yolculuğuna "Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ" çatısı altında devam edecek. Türkiye'deki dijital ödeme teknolojilerini ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kurulan Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ, birçok yenilikçi hizmeti kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Masterpass, 2024 itibarıyla 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcı, 75 milyon kayıtlı kart adedi ve 4 binden fazla üye işyerine ulaştı. E-ticarette her 3 ödemeden biri Masterpass üzerinden yapılıyor.

Masterpass, Mastercard tarafından geliştirilen ve kullanıcılarına güvenli, hızlı ve kolay dijital ödeme çözümleri sunan platform olarak hizmet veriyor. Kart saklama teknolojisiyle alışverişlerde güvenli ve hızlı ödeme imkanı sağlarken, aynı zamanda kullanıcıların kart bilgilerini tek bir yerde toplamasına olanak tanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Mastercard olarak, kullanıcılarının günlük yaşamlarını kolaylaştıracak yenilikçi ödeme çözümleri sunmaya ve e-ticaret ödemelerinde öncülülük etmeyi sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Gürdal, "Mastercard için bir inovasyon merkezi olarak konumlanan Türkiye'ye yaptığımız yatırımlar, ülkemizin potansiyeline olan inancımızı ve paydaşlarımıza uzun vadeli taahhüdümüzü simgeliyor. Bugün Türkiye’deki toplam e-ticaret işlemlerinin üçte birini kapsayan Masterpass’in bu denli yaygınlaşmasının arkasında, en güvenli, en hızlı ve en pürüzsüz ödeme deneyimini sağlaması yatıyor. 40 milyon Masterpass kullanıcısının hayatını daha da kolaylaştıracak yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Masterpass, çok yakında Kazakistan'a açılacak"

Mastercard EEMEA Masterpass Ürün Lideri ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Perköz de yeni şirket oluşumlarıyla birlikte Masterpass'ın her zamankinden hızlı büyümeye ve yeni özellikler sunmaya devam edeceğini kaydetti.

Perköz, "Ülkemiz, Mastercard Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en büyük e-ticaret pazarı konumunda. Masterpass'in yerini sadece Türkiye’de sağlamlaştırmakla kalmayacak, ülkemizin finansal merkez olma vizyonuna somut ve anlamlı bir katkı olarak teknolojimizi bölgemizdeki diğer ülkelere ihraç etmeye devam edeceğiz. Halihazırda Azerbaycan'da devreye aldığımız Masterpass, çok yakında Kazakistan'a açılacak. Devam eden dönemde ise bölgemizin tamamını kapsamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.