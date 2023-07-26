Matesis Mühendislik, 100 milyon TL ciro bekliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Isıtma, soğutma, havalandırma, yangın söndürme, doğalgaz sistemleri hizmeti veren Matesis Mühendislik, mekanik tesisat alanında endüstriyel tesislere, hastanelere, AVM’lere ve kompleks yapılı konut projelerinde yer alıyor. Matesis Mühendislik Kurucu Ortağı Selim Kayan, 2023 yılı sonunda 100 milyon TL ciro hedeflediklerini paylaşırken, önümüzdeki yılın başında hayata geçirecekleri dijital dönüşüm projelerini ve orta vadede ithal ettikleri ekipmanları üretecek bir tesis planladıklarını söyledi.

Firmayı kurdukları yıl cirolarının 550 bin TL olduğunu, 2022’de 60 milyon TL’ye ulaştıklarını, bu yılki hedeflerinin ise 100 milyon TL olduğunu söyleyen Kayan, “Temmuz ayı itibariyle hedeflerimize çok yaklaştık. Şirketimiz oldukça dinamik. İzmir de dinamik bir şehir olarak son 5 yılda kendini geliştirdi.

Kurumsal firmaların merkezlerini İzmir’e taşıması bunda etkili oldu. Kurulduğumuz günden bugüne iş hacminde ve istihdamda yüzde 100’den daha az büyüdüğümüz bir yıl olmadı. Son 1 yılda ekonomik gelişmeler bizi tedirgin etse de büyümeye devam ediyoruz. İzmir piyasasında yer edinmiş bir firma olarak bölgeye gelen tüm yatırımları takip ediyoruz. İhracat girdileri yatırım olarak dönse de yeterli değil. İzmir’in daha da gelişmesi için daha fazla yabancı yatırımcıyı İzmir’e çekmeliyiz” diye konuştu.

“Sektörde mühendise verilen değer yetersiz”

Yapılan yatırımların en uygun maliyetli ve verimli olabilmesi için mühendislik çözümleri sunduklarını söyleyen Kayan, “Bu çözümleri de ekibimizdeki mühendis arkadaşlarımızla sunuyoruz. Biz büyüdükçe istihdam da devamlı artıyor. Şu anda ekibimizde 30 mühendis arkadaşımız var. Sektörümüzde, İzmir genelinde bünyesinde en fazla mühendisle çalışan şirketiz. Türkiye genelinde ve İzmir’de mühendislere verilen değer artmalı. Ekibimiz için yetişmiş mühendis bulmakta zorlanıyoruz. Birçoğunun yurt dışı hayali var” dedi.

Sürdürülebilirlik konusunun kendileri için önemine dikkat çeken Kayan, “Projelendirme sırasında sürdürülebilirlik planlanıyor. Bizim proje tarafında da Biltek adında 3 ortaklı olduğumuz bir firmamız daha var. Projelendirmeler burada yapılıyor. Yapılarda elektriğin yüzde 25’ini bizim kurduğumuz sistemler tüketiyor. Bu kapsamda enerji verimliliğini ön plana çıkaracak sistemler öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“2024’te dijital dönüşeceğiz”

Binlerce farklı malzemeyi bir araya getirerek bu sistemleri kurguladıklarını ve bunları yaparken dijital olanaklardan yararlanmak istediklerini söyleyen Kayan, “Bu nedenle ERP yazılım görüşmeleri sürdürüyoruz. Mekanik tesisat firmalarında bu sistemler çok fazla kullanılmıyor. İş süreçlerimizin tamamını dijitalleştirerek, malzeme satın alma, muhasebe, finans, sözleşme operasyonlarımızı tüm çalışanların da dahil olacağı bir yazılımla takip edeceğiz ve maliyetlerimizi anlık göreceğiz. 2024 yılının başında bu dönüşümü tamamlamış olmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

“Ekipmanlarımızı bünyemizde üreteceğiz”

Türkiye’nin kalkınması için üretim ve ihracata oldukça değer verdiklerini ve orta-uzun vadede kuracakları üretim tesisiyle, mekanik ekipmanlar üretmeyi hedeflediklerini belirten Kayan, “Ar-Ge kısmında çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB’de üretim tesisinin ilk adımını attık. Bölgede bir sera ve endüstriyel tesis için bir arsa ortaklığımız var. İthal ettiğimiz ekipmanları üretmeyi ve ihraç etmeyi hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Bugüne kadar, 50’nin üzerinde endüstriyel tesis ve 22 konut projesinde yer aldıklarını aktaran Kayan, şu anda üzerinde çalıştıkları 24 şantiye olduğunu belirterek, bunun 14’ünün yüzde 95 oranında tamamlandığını ve geri kalan 10 projenin ise yıl sonuna kadar tamamlanmış olacağını sözlerine ekledi.