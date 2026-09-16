Matlı Grubu şirketleri Bursa’nın vergi listesinde öne çıktı

60 yılı aşan geçmişiyle tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Matlı Şirketler Grubu; yemden hayvancılığa, yumurtadan beyaz ete, süt ürünlerinden bitkisel yağa uzanan "Topraktan Sofraya Entegre Ekosistem" vizyonunun finansal başarısını tescilledi.

Açıklanan Kurumlar Vergisi sıralamasında grubun şirketilerinden Keskinoğlu 16’ncı, Proyem ise 18’inci sırada listelendi.

Matlı Grubu'nun hem yem üretiminde hem de hayvansal proteinde (beyaz et ve yumurta) aynı anda en çok vergi verenler arasına girmesi, farklı sektörlerdeki çok yönlü gücünü ve ölçek ekonomisini kanıtladı. Gelir vergisi sıralamasında ise Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı 87'nci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Matlı 100'üncü sırada yer aldı. Kardeşlerin listede ayrı ayrı yer alması, grubun 'ortak akıl ve eşit sorumluluk' felsefesine dayalı kurumsal yönetim anlayışının finansal sonuçlara güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

“Bursa, kökümüzün ve üretim kültürümüzün şekillendiği şehir”

Elde edilen sonuçları değerlendiren Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa’nın grup için yalnızca yönetim merkezinin bulunduğu bir şehir olmadığını, köklerinin, üretim kültürünün ve çalışma anlayışının da burada şekillendiğini ifade etti.

Matlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tarım ve gıdada oluşturduğumuz entegre üretim yapısını geliştirirken; üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla Bursa’ya değer katmayı sürdürüyoruz. Açıklanan dereceleri, Bursa ile birlikte büyüyen ve üreten yapımızın anlamlı bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Üretmenin, istihdam sağlamanın ve bu şehre karşı sorumluluk üstlenmenin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz birikimi bundan sonra Bursa iş dünyasının tamamının önünü açmak için de kullanmaya hazırız. Bursa’nın üretenleri güçlendikçe Bursa da güçlenecek.”