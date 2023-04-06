Matlı, Keskinoğlu Tavukçuluğu aldı

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefiyle yumurtadan sonra süt ve süt ürünleri sektörüne de güçlü bir giriş yapan Matlı, Akhisar’ın dünyaya açılan en büyük markalarından biri olan Keskinoğlu Tavukçuluk firmasını da bünyesine kattı.

Matlı, Keskinoğlu Tavukçuluk hisselerinin yüzde 99,4’ünü aldı. Türkiye’nin ilk ve tek tam entegre tavukçuluk kuruluşu olan Keskinoğlu, 10 farklı lokasyonda toplamda 104 adet kümeste üretim yapıyor. Akhisar’daki Avrupa standartları sertifikalı 3 farklı tam entegre yumurta işleme tesisinde günlük 3 milyon adedin üzerinde yumurta ve 400 bin adet piliç eti işleme kapasitesi ile 2 yüze yakın ürün çeşidine sahip Keskinoğlu, ileri işlem tesisinde yılda 30 bin ton üretim yapıyor.

Yılda 95 milyon adet etlik piliç, 2,5 milyon adet de yarka yetiştiriyor. Tesiste ayrıca, pastörize olarak tam otomatik makinelerde işlenen yumurtaları isteğe göre ak, sarı ve bütün olmak üzere piyasaya sunuyor. Keskinoğlu’nun butik alt markası olarak 2005 yılında üretilmeye başlanan Ravika zeytinyağı, günlük 30 ton kapasiteyle üretim yapıyor.

Yem üretiminde ilk sırada

Matlı ise bugün 19 şirketi, 16 markası, 1 Ar-Ge Merkezi, 10 binden fazla tedarikçisi, 6 bini aşkın çalışanı ve 81 ilde bine yakın bayisiyle Türkiye’nin 7 bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Yem üretiminde Türkiye’de birinci sırada olan Matlı, 2010 yılından beri perakende sektöründe de yer alıyor. Yumurta, süt ve süt ürünleri üretiminde Türkiye’nin ilk 5 üreticisinden biri olan Matlı’nın hedefi; besin değeri yüksek ürünleriyle protein ihtiyacının karşılanmasında tüketicilerin birinci tercihi olmak.

Keskinoğlu’nun gruba katılması ile hedefine daha çok yaklaşan Matlı, bu yatırımla hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Satın almayla ilgili imza töreni Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, Matlı Şirketler Grubu Genel Müdürü Önder Matlı, Ziraat Bankası İç Operasyonlar Grup Başkanı Ahmet Acar, Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı arasında yapıldı.