Matlı, Keskinoğlu ve Yörsan markaları ile Dubai’ye çıkarma yaptı

EKONOMİ/BURSA

Son dönemde gıda sektörüne yaptığı yatırımlar ile dikkatleri üzerine toplayan Matlı Şirketler Grubu, dünyanın en prestijli gıda fuarlarından biri kabul edilen Dubai Gulfood’a Keskinoğlu ve Yörsan markaları ile katıldı. Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen fuarda, yüzlerce çeşit ürün yelpazesine sahip Keskinoğlu ve Yörsan’ın yan yana yer alan standları büyük ilgi çekti. Standlara yoğun ziyaretçi katılımı gerçekleşirken, 5 gün boyunca toptan ve perakende alanında sektör profesyonelleri ile önemli toplantılar gerçekleştirildi.

Ülkemizin iki değeri olan Keskinoğlu ve Yörsan’ın geçmişten günümüze ulaşan birikiminin Matlı’nın tarım hayvancılık konusundaki 60 yılı aşan deneyimleri ile birleşerek daha da güçlendiğini ifade eden Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Matlı olarak Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma vizyonumuz çerçevesinde Dubai Gulfood Fuarı’na katıldık ve çok verimli bir fuar deneyimi yaşadık. İhracattan, satış pazarlamaya kadar alanlarında uzman ve deneyimli ekibimiz ile birlikte, hem mevcut pazarlarımızı güçlendirmek hem de yeni pazarlar kazanmak adına önemli görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

Keskinoğlu Uzak Doğu pazarında güçlenecek

Keskinoğlu’nun Matlı bünyesine katılması ve yeniden üretime geçmesi üzerinden yaklaşık iki yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen ihracatta önemli gelişmeler kaydettiklerine işaret eden Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı ise “Balkanlar’dan Uzakdoğu’ya, Güney Amerika’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Pasifik Adaları’na kadar, dünya genelinde çok sayıda ülkeye hizmet veriyoruz. Dubai Gulfood’da Keskinoğlu standımızda GCC Ülkeleri, Uzak Doğu, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere dünyanın her kıtasından ziyaretçi ağırladık. Hali hazırda 6 kıtada 42 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. 2025 yılında kendimize başta Japonya olmak üzere, Uzak Doğu pazarında güçlenme hedefi koyduk. Dubai Gulfood Fuarı bu açıdan da bizim için değerli bir platform oldu” dedi.

İhracatın her zaman çok önemli olduğunun altını çizen Önder Matlı, “Keskinoğlu’nun hem piliç eti hem de yumurta üretiminde ilk önceliğini her zaman ülke içindeki ihtiyacı karşılamak olarak görüyoruz. AB standartlarında modern teknolojiler ile donatılmış Keskinoğlu tam entegre tesislerimizde günlük 5 milyon adedin üzerinde yumurta ve günlük 400 bin adet piliç eti işleme kapasitesine sahibiz. İleri işlem tesislerimizde de yılda 30 bin ton üretim yaparken, yine yılda 95 milyon adet etlik piliç üretiyor ve 2.5 milyon adet de yarka yetiştiriyoruz” diye konuştu.