Matlı Şirketler Grubu yenilenebilir enerji yatırım bütçesini 160 milyon dolara çıkaracak

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Tarım, gıda ve hayvancılığın da aralarında bulunduğu farklı sektörlerdeki üretim faaliyetlerini yenilenebilir enerji yatırımlarıyla destekleyen Matlı Şirketler Grubu, enerji alanındaki yatırım programını genişletiyor.

Matlı bünyesinde bugün 27 güneş enerjisi santrali bulunuyor. Mevcut kapasitenin yeni santrallerle artırılması, önümüzdeki dönemde rüzgâr enerjisinin de Matlı’nın enerji kaynakları arasına eklenmesi planlanıyor.

Güneş enerjisinin payı yüzde 60’a çıkacak

Matlı, mevcut güneş enerjisi yatırımlarına 10 yeni santral daha eklemeye hazırlanıyor. Bugün toplam elektrik tüketiminin yüzde 30’unu güneş enerjisinden karşılayan Matlı Şirketler Grubu, yeni yatırımlarla bu oranı bir yıl içinde yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyor.

Üretim tesislerinin çatılarında bulunan güneş enerjisi santralleri, kurulu oldukları tesislerin elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor. Arazi üzerine kurulan santrallerde üretilen elektrik ise Matlı’nın üretim ağı içinde kullanılıyor.

Kırıkkale’deki güneş enerjisi santralinin üretimi Proyem’in Diyarbakır ve Turgutlu fabrikalarında, Afyon’daki santralin üretimi ise Keskinoğlu kesimhanesinde değerlendiriliyor. Bu model, arazi üzerine kurulan santrallerden elde edilen enerjinin Matlı’nın üretim tesislerinde kullanılmasına imkân sağlıyor.

700 bin ağacın karbon tutumuna eşdeğer katkı sağlandı

Matlı Şirketler Grubuna ait 27 güneş enerjisi santralinde 2025 yılında yaklaşık 60 milyon kWh elektrik üretildi. Bu miktar, yaklaşık 20 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor.

Aynı dönemde güneş enerjisinden sağlanan üretim sayesinde yaklaşık 40 bin ton karbon emisyonunun önüne geçildi. Elde edilen çevresel katkı, yaklaşık 700 bin ağacın karbon tutumuna eşdeğer seviyeye ulaştı.

“Üretimin kaynağı doğa, sorumluluğumuz gelecek”

Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yenilenebilir enerji yatırımlarında yeni bir döneme girdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Tarım ve gıda üretiminde süreklilik, enerjiye kesintisiz erişimle doğrudan bağlantılı. Bugün güneş enerjisinde önemli bir altyapı oluşturduk. Bundan sonraki adımımız, bu yapıyı rüzgâr enerjisiyle tamamlamak. Kaynaklarımızı çeşitlendirirken enerji yatırımlarımızı Matlı’nın uzun vadeli üretim planlarının ayrılmaz bir parçası hâline getiriyoruz.

Üretimin kaynağını topraktan ve doğadan aldığımızın bilinciyle, çevreye duyarlı enerji üretimini entegre yapımızın bir parçası olarak ele alıyoruz. Bizim için mesele doğaya sahip olmak değil, doğanın bize sunduğu kaynaklara layık bir üretim anlayışı geliştirmek. Üretimin kaynağı doğa, sorumluluğumuz ise gelecek.

Yenilenebilir enerji bizim için çevresel katkının yanı sıra verimlilik, üretim sürekliliği ve uzun vadeli rekabetçilik anlamına da geliyor. Önümüzdeki yıllarda enerji ihtiyacımızın daha büyük bölümünü kendi yenilenebilir kaynaklarımızdan karşılayarak bugün ulaştığımız düşük karbonlu üretim yapısını daha ileri taşımayı amaçlıyoruz.”

Rüzgâr enerjisi için dört bölgede çalışmalar sürüyor

Matlı, rüzgâr enerjisi yatırımları için dört bölgede çalışma yürütüyor. Potansiyel yatırım alanlarını belirlemek amacıyla bu bölgelerde rüzgâr ölçüm direkleri kuruldu.

Yıl sonuna kadar sürecek ölçümlerle bölgelerin rüzgâr potansiyeli belirlenecek. Sonuçların alınmasının ardından yatırım yapılacak alanlar ve projelerin ayrıntıları netleştirilecek.

Matlı Şirketler Grubu, güneş ve rüzgâr enerjisini birlikte ele aldığı yatırım programıyla yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını artırmayı, enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.