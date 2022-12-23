Matlı'dan 3 milyar liralık 'entegre' yatırım

Esra ÖZARFAT

BURSA - Besin zincirinin her bir halkasında yer alacak yatırımlara odaklandıklarını belirten Matlı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yem üretiminin yanı sıra gıda, tam yağlı soya üretimi, mısır kurutma, hammadde ticareti, depolama, lojistik ve enerji alanlarında yatırımlarını derinleştirerek bir ekosistem oluşturmaya başladıklarını vurguladı. Matlı, yer aldıkları tüm sektörlerde 2022’de başladıkları yatırımların 2023 yılında da süreceğini, halihazırda yüzde 40’ı tamamlanmış olan yatırımların 3 milyar lirayı bulacağını vurguladı. Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefiyle Yörsan’ı bünyesine katarak Burdan markasıyla sektöre güçlü bir giriş yaptıklarını hatırlatan Matlı, bu alanda günlük 1.200 ton çiğ süt işleme kapasitesi ile Türkiye’nin ilk 5 üretim tesisinden biri olduklarını söyledi. Özer Matlı, “Bugüne kadar süt ve süt ürünleri alanında 400 milyon lira yatırım yaptık. Hedef yemdeki modellemede olduğu gibi sütte de Türkiye genelinde üretim tesisleri de kurarak büyümek. Sözleşmeli modelle kendi yapımızı oluşturuyoruz. Süt çiftlikleri ekosistemini de kuracağız ve büyüteceğiz” bilgisini verdi. Matlı, süt ve süt ürünleri sektörüne yenilikçi çözümler sunmak ve ürettikleri geleneksel ürünleri geliştirmeye yönelik Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 60 bini kapalı toplam 120 metrekare alanda Ar-Ge merkezi kurmaya hazırlandıklarını anlattı.

Türkiye’nin en büyük karma yem fabrikası Diyarbakır’a

Bandırma’da 30 bin baş besi sığırı kapasiteli Türkiye’nin en büyük entegre besi işletmelerinden birini kurduklarını belirten Özer Matlı, “700 dönüm arazi içerisinde, 80 dönüm kapalı ahır alanına sahip. 200 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Bir sonraki aşamada kendi kesimhanemizi kurarak ileri et işlemesi de yapacağız” diye konuştu. Yumurta pazarında Burdan markasıyla yer aldıklarını aktaran Özer Matlı, Türkiye’deki ilk 5 üretici arasında yer aldıklarını, Marmara Bölgesi’nin ise en büyük yumurta üreticisi olarak 785 bin civciv ve 2.1 milyon adet tavuk kapasitesine sahip olduklarını dile getirdi. Hayvan yemi alanında Proyem ile Türkiye genelinde 8 fabrikada üretim yaptıklarını kaydeden Matlı, Türkiye’nin en büyük karma yem fabrikasını Diyarbakır’da yılın ilk çeyreğinde açmaya hazırlandıklarını duyurdu. Diyarbakır yatırımının devreye alınmasıyla 9 fabrikada 13 bin ton/gün yem üretimi kapasiteye ulaşacaklarını aktaran Özer Matlı, “Bu fabrikaların hepsi şu anda Türkiye'nin bütün yem sektöründe en minimum işletme maliyeti, son teknoloji otomasyon ve yeşil enerjiyle üretim yapılan Türkiye'nin en modern tesisleri. Yem üretiminde kapasite olarak Türkiye'nin en büyüğü biziz. Gıda bizim ana yapımızı kuvvetlendiren bir oluşum. Bir protein şirketi olma yolunda ilerliyoruz. Hasta ve bebek mamasından kutu içeceklere kadar bir ekosistem oluşturmanın hayalini kuruyoruz” dedi.

Enerji sektörüne GES ile girdi

Enerji sektörüne de GES yatırımlarıyla girdiklerini ve 60 milyon doların üzerinde yatırımla 20 MW kurulu gücü aştıklarını anlatan Matlı, halihazırda 50 MW GES yatırımının sürdüğünü, ayrıca RES ve enerji depolama yatırımlarına da başlayacaklarını duyurdu. Akaryakıt tesisi ve 500 araçlık lojistik firmasıyla tedarikçiler için bir yapı oluşturduklarını ifade eden Özer Matlı, ayrıca Karacabey'de 50 bin metrekare kapalı alanda soğuk zincir lojistik merkezi kurduklarını da aktardı. Aliağa’da 1.400 dönüm alanda Bağyurdu OSB adı altında kendi karma OSB’lerini kurduklarını bildiren Özer Matlı, Turgutlu’da da tarımsal gıda işleme OSB kurma hazırlığında olduklarını duyurdu.

Kadınların üretim sektöründeki gücünü hayvancılık sektöründe de ortaya koymalarını sağlayacak Kadın Üretici İle Omuz Omuza Projesi’ni de hayata geçirdiklerini hatırlatan Özer Matlı, proje kapsamında kadın üreticilerin temel ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda iyileştirmeler yapılması için gerekli makine-teçhizatla birlikte doğru uygulamaların da yapılmasını sağlayacak bir bilgi platformu oluşturulduğunu dile getirdi.

Ekonomi Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile grubun gelecek vizyonunu paylaşan Özer Matlı, 14 şirket, 16 marka, 10 binden fazla tedarikçi ve 3 bin 500’ün üzerinde çalışan ile 81 ilde etkin olduklarını söyledi.