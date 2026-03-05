Matriks 2025 yılında kârını artırdı

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Matriks’in yıllık hasılatı 1 milyar 277 milyon TL olarak gerçekleşirken, net dönem karı ise 241 milyon 120 bin TL oldu.

Sermaye piyasaları için gerçek zamanlı veri, işlem altyapısı ve risk yönetimi çözümleri sunan fintek platformunu geliştirmeye devam eden Matriks, yapay zeka destekli karar destek katmanlarını tek bir mimari altında birleştiriyor. 2025'te özellikle yapay zeka teknolojileri, kurumsal entegrasyon altyapıları ve ultra hızlı işlem sistemleri alanlarında önemli yatırımları hayata geçirdi.

Matriks, finansal verinin yapay zeka ile birlikte çalıştığı yeni nesil bir teknoloji mimarisini, kullanıcıları ve kurumlar ile buluşturdu. Bu kapsamda geliştirilen MCP (Model Context Protocol) entegrasyon katmanı, kurumların yapay zeka uygulamalarını, Matriks veri ve analiz altyapısına bağlayabilmelerini mümkün hale getiriyor. Bu sayede finansal veri, analiz ve karar destek servisleri yapay zeka ajanları tarafından doğrudan kullanılabilir hale geliyor.

Matriks'in yapay zeka asistanı CODI ise finansal veri ve analiz sorgularından algoritmik işlem stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanıcı destek süreçleri gibi birçok bir alanda yapay zeka destekli asistan olarak görev yapıyor. Bu yapı sayesinde Matriks, finansal veriyi yalnızca izlenen bir içerik olmaktan çıkararak kullanıcıyla etkileşim kuran dinamik bir karar destek ortamına dönüştürüyor.

Şirket, yüksek frekanslı işlem ve piyasa yapıcılık faaliyetleri için geliştirdiği FPGA tabanlı işlem altyapısıyla kurumlar ve fonlar için ultra düşük gecikmeli işlem teknolojileri sunuyor.

Bu altyapı sayesinde piyasa verisi ile işlem arasında geçen süre mikro saniye seviyelerine düşerken, kurumların algoritmik işlem stratejilerini daha verimli ve rekabetçi şekilde uygulamaları mümkün hale geliyor. Şirket, FPGA tabanlı işlem mimarisinin ikinci fazında ise gecikme sürelerinin nanosaniye seviyelerine indirmeyi hedefliyor.

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu'na faaliyet izni başvurusunu gerçekleştirdi. Rootech, regülasyon çerçevesi içerisinde güvenli ve şeffaf bir kripto varlık işlem altyapısı sunmayı hedefliyor.

"Yapay zekâ ve FPGA altyapısına hız verdik"

Matriks Genel Müdürü Arkın Şengönül, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, Matriks'in sermaye piyasaları için gerçek zamanlı veri, işlem altyapısı, risk yönetimi ve yapay zeka destekli karar destek katmanlarını tek mimaride birleştiren entegre bir finansal teknoloji platformu olduğunu kaydederek, "Bu bütünleşik yaklaşım; finansal veriyi yalnızca izlenen bir içerik olmaktan çıkararak, anlık karar alma ve işlem kabiliyetine dönüşen stratejik bir teknoloji omurgasına dönüştürme vizyonumuza dayanmaktadır." diye konuştu.

Arkın Şengönül, 2025 yılında bu vizyon doğrultusunda; ultra-düşük gecikmeli FPGA tabanlı işlem altyapıların devreye alındığını, kurumsal müşterilere yönelik AI entegrasyon katmanlarının genişletildiğini ve regülasyon altındaki kripto ekosistemine yönelik stratejik adımların hızlandırıldığını vurguladı.

Şengönül, sözlerine şöyle devam etti:

“Finansal teknoloji geleceğinin, veri, yapay zekâ ve işlem altyapılarının birleştiği platform mimarileri üzerinde şekilleneceğine inanıyoruz. Matriks olarak bu üç katmanı aynı mimaride bir araya getiren nadir teknoloji şirketlerinden biriyiz. 2025 yılında özellikle yapay zekâ alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık. CODI yapay zekâ asistanı ve MCP entegrasyon altyapısı sayesinde finansal verinin, kullanıcılarla ve kurumlarla etkileşim kurma biçimi yeniden şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal müşteriler için yeni nesil finansal teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz.”