Matriks, 2026 yılının ilk çeyreğinde 63 milyon TL net kâr açıkladı

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş., 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 63 milyon TL net kâr elde etti. Küresel dalgalanmalara rağmen büyüme ve kârlılığını sürdüren Matriks, hasılatını enflasyon düzeltmesi sonrasında reel olarak yaklaşık yüzde 11 oranında artırarak, 379,5 milyon TL seviyesine çıkardı. Aynı dönemde ana ortaklığa ait özkaynaklarını önemli bir artış ile 1,14 milyar TL seviyesine taşıdı.

Yapay zekâ ve finansal teknoloji yatırımları

Matriks, finansal performansını yapay zekâ ve finansal teknoloji yatırımlarıyla desteklemeyi sürdürüyor. Şirket, kısa süre önce devreye aldığı Matriks MCP (Model Context Protocol) altyapısıyla yapay zekâ modellerini gerçek zamanlı finansal verilerle buluşturarak sektörde önemli bir dönüşüm başlattı. ChatGPT, Claude, Cursor ve Antigravity gibi platformlarla uyumlu çalışan sistem; teknik analizden mali tablolara, kurumsal akışlardan haber analizine kadar geniş kapsamlı veri erişimi ve analiz imkânı sağlıyor.

Şirket, yapay zekâ destekli finansal analiz çözümlerini daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırmayı ve sermaye piyasalarında veri odaklı karar alma süreçlerini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda Matriks, 10 Haziran 2026’da düzenleyeceği “Matriks Zirve 2026: Sermaye Piyasalarının Yapay Zekâ ile Dönüşümü” etkinliğinde sektör temsilcileri, teknoloji liderleri ve yatırım profesyonellerini bir araya getirecek.

Matriks MCP ile yapay zekâ destekli finansal analiz dönemi

Matriks Finansal Teknolojiler tarafından geliştirilen MCP altyapısı, yapay zekâ modellerinin güncel piyasa verilerine güvenli ve yapılandırılmış şekilde erişmesini sağlıyor. Sistem sayesinde kullanıcılar, doğal dilde yöneltilen sorulara fiyat verileri, mali tablolar, teknik göstergeler ve haber akışlarıyla desteklenen kapsamlı analizler üzerinden yanıt alabiliyor.

MCP altyapısı; temel analiz, teknik analiz, risk yönetimi, türev araç analizi ve ekonomik takvim gibi çok sayıda profesyonel finans aracını yapay zekâ ortamına taşıyarak yatırım süreçlerine daha analitik, verimli ve erişilebilir hale getiriyor.

Yapay zekâ ve sermaye piyasaları Matriks Zirve 2026’da buluşacak

Matriks Finansal Teknolojiler, yapay zekâ ve sermaye piyasalarının geleceğini merkezine alan “Matriks Zirve 2026: Sermaye Piyasalarının Yapay Zekâ ile Dönüşümü” etkinliğini 10 Haziran 2026 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirecek.

Zirvede; yapay zekânın finansal piyasalardaki etkisi, veri analitiği ve algoritmik işlem çözümleri ele alınacak. Gün boyu sürecek etkinlikte keynote konuşmaları, paneller ve özel oturumlarla sektörün geleceğine yön verecek başlıklar tartışılacak.