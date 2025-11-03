Matriks, içerik ve araştırma stratejilerinde dijital dönüşüm sürecini güçlendiriyor!

Matriks, yeni dijital stratejisiyle birlikte yapay zekâ ve yapay zekâ destekli platformlarını ön plana çıkararak dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir adım atıyor. Şirket, bu dönüşümle birlikte ayrıca kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı ve finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmayı hedefliyor. Teknolojik altyapı ve veri odaklı yaklaşımlar sayesinde Matriks, finansal teknoloji alanındaki yenilikçi vizyonunu daha da güçlendiriyor.

Güç katacak deneyim

Bu stratejik adımların bir parçası olarak, Matriks dijital dönüşüm ve içerik stratejilerini güçlendirerek, deneyimli finans medyası ve araştırma profesyoneli Neslihan Köroğlu'nu Araştırma Müdürü olarak ekibe kattı.

Ekonomi haberciliği, finansal analiz ve medya yönetimi alanlarında 25 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Neslihan Köroğlu; özel haber, anket ve röportajlar ile dijital içerik stratejileri gibi konularda birçok başarılı projeye liderlik etti. Köroğlu, görev süresi boyunca dijitalleşen finans dünyasında veri odaklı karar alma kültürünü geliştiren, kullanıcı deneyimini ön plana çıkaran ve teknolojik dönüşümü destekleyen projelerde aktif rol aldı. Finansal okuryazarlığın artırılması, sosyal medya platformlarında stratejik içerik üretimi ve etkileşim yönetimi konularında da uzmanlaşmış bir isim olarak öne çıkıyor.

Yeni görevinde Neslihan Köroğlu, Matriks Finansal Teknolojiler’in dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik ederek araştırma ve içerik üretim süreçlerini daha ileriye taşımayı, kurumun finansal bilgi ekosistemindeki öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Yeni görevinde Matriks’in dijital içerik üretimi, veri temelli araştırma süreçleri ve kullanıcı odaklı iletişim stratejilerinin gelişimine liderlik edecek Neslihan Köroğlu ile dijital dönüşüm yolculuğumuza hız kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.