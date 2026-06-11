Matriks, Matriks AI ile sermaye piyasalarında yapay zekâ dönüşümüne hız kazandırdı

Finansal teknoloji alanında Türkiye'nin öncü şirketleri arasında yer alan Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) tarafından düzenlenen Matriks Zirve 2026, yatırım dünyası, finans sektörü ve teknoloji ekosisteminden 800’e yakın piyasa profesyonelini İstanbul'da bir araya getirdi.

"Sermaye Piyasalarının Yapay Zekâ ile Dönüşümü" temasıyla gerçekleştirilen zirvede, yapay zekânın yatırım süreçlerinden veri yönetimine, karar destek sistemlerinden kurum kültürüne kadar uzanan etkileri sektörün önde gelen temsilcileri tarafından değerlendirildi. 30'dan fazla konuşmacının yer aldığı etkinlikte, finansal sistemlerin geleceğinde yapay zekânın üstleneceği rol masaya yatırıldı. Matriks Zirve 2026'da 5 panel, 5 keynote konuşması, 5 eğitim oturumu ve Matriks AI lansmanı katılımcılarla buluştu.

Matriks AI tanıtıldı

Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri, Matriks'in yeni nesil yapay zekâ ekosistemi Matriks AI'ın lansmanı oldu. Matriks Genel Müdürü Arkın Şengönül ve Matriks AI Takımı tarafından tanıtılan ekosistem kapsamında yer alan analitik ve trading MCP, finansal asistan Qodi, AI destekli veri analiz sistemi Quantex ve dokümanları demokratikleşen ‘AI Ready’ Qortex gibi yapay zekâ çözümleri; yatırımcıların bilgiye erişmesini, veriyi anlamlandırmasını, karar almasını ve aksiyona geçmesini destekleyen yeni nesil teknolojiler olarak tanıtıldı.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilen panel, keynote ve eğitimlerde; yapay zekâ destekli yatırım teknolojileri, algoritmik işlem sistemleri, veri ekonomisi, kripto varlıklar ve “AI Ready” kurum kültürü gibi başlıklar öne çıktı. Katılımcılar, yapay zekânın artık yalnızca verimlilik sağlayan bir teknoloji değil, finansal kurumların rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiği konusunda görüş birliğine vardı.

“Yapay zekânın amacı insanların yerine geçmek değil”

Matriks Genel Müdürü Arkın Şengönül, “23 yıldır sermaye piyasalarının dönüşümüne paydaşlarımızla birlikte katkı sunuyoruz. Yapay zekâ çağında da aynı anlayışla hareket ediyor, geleceği teknolojiyle değil; teknoloji ve insanın birlikte ürettiği değerle şekillendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şengönül, yapay zekânın amacının insanların yerine geçmek değil, daha hızlı karar almalarına ve daha verimli çalışmalarına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Matriks Zirve 2026'da, sermaye piyasalarının yapay zekâ ile dönüşümüne ilişkin güncel yaklaşımlar ve geleceğe yönelik vizyon paylaşıldı. Kurumların kendi ihtiyaçları doğrultusunda yapay zekâ kültürü ve ekosistemi inşa etmelerine yönelik görüşler ve "Model Satın Alınır, Ekosistem İnşa Edilir" sloganı zirvenin en çok ilgi gören başlıkları arasında yer aldı.