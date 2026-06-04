Matriks Zirve 2026'da yapay zeka dönüşümü masaya yatırılacak

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ'den yapılan açıklamaya göre, finansal teknolojiler, sermaye piyasaları ve yatırım dünyasının önde gelen isimlerinin buluşacağı zirve, Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel'de gerçekleştirilecek.

"Sermaye Piyasalarının Yapay Zeka ile Dönüşümü" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, yapay zekanın finans sektöründe yol açtığı değişiklikler, sektör liderlerinin görüşleri ve geleceğe yönelik öngörüleri eşliğinde kapsamlı şekilde ele alınacak.

Gün boyu sürecek etkinlik 30'dan fazla uzman konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilecek. Program kapsamında keynote konuşmaları, paneller ve özel oturumlarla yeni dünyanın sektör üzerindeki etkileri çok boyutlu olarak değerlendirilecek.

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin piyasalara etkileri tartışılacak

Matriks Zirve 2026'da, yapay zeka uygulamaları, dönüşümün getireceği fırsatlar ve riskler ile birlikte veri altyapıları, işlem platformları ve algoritmik işlem çözümleri gibi üretilen somut projelerin sektör açısından taşıdığı potansiyele de değinilecek.

Zirve, iş yapış biçimlerini kökten değiştiren yapay zeka yaklaşımına açıklık getirecek. Yeni çağın beraberinde getirdiği soru işaretleri, beklentiler ve dönüşüm süreçleri de sektör paydaşlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Etkinlik boyunca yapay zeka konusu, yalnızca teknoloji ve ürün perspektifinden değil çalışma kültürü, organizasyonlar, yetkinlikler ve iş yapış biçimlerini dönüştüren bir paradigma değişimi olarak ele alınacak. Katılımcılar, teknoloji sağlayıcıları, finansal kuruluşlar, yatırımcılar ve sermaye piyasalarının tüm paydaşları açısından yapay zekanın nasıl bir dönüşüm yarattığını ve gelecekte sektörün hangi yöne evrileceğini değerlendirme fırsatı bulacak.

Yapay zeka alanındaki son gelişmelerin piyasalara olası etkilerinin sektörün önde gelen isimlerinin katkılarıyla tartışılacağı zirvede, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni bir çalışma ve üretim modeli olarak yapay zekanın nasıl konumlandığı da aktarılacak.

Matriks'in yeni nesil çözümleri de tanıtılacak

Zirvede, Matriks'in yapay zeka vizyonu ve yeni nesil çözümlerinin tanıtımı da yapılacak.

Matriks AI'ın temel yaklaşımını oluşturan "Think. Talk. Act." sloganı, yapay zekanın düşünme, iletişim kurma ve aksiyona geçme yetkinliklerini temsil ederken, "Side by Side" yaklaşımı ise teknolojinin insanın yanında konumlandığı, sektörün tüm paydaşlarının birlikte dönüşüm üreteceği bir geleceğe işaret ediyor.

Zirve, yapay zeka çağında sermaye piyasalarının geleceğini şekillendirecek fikirlerin paylaşılacağı, sektörün ortak akıl geliştireceği önemli bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.