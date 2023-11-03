Matriks’in 9 aylık net karı yüzde 71

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Matriks’in cirosu yüzde 88’lik artışla, 325.246.201 TL’ye ulaştı.



Sürdürülebilir mali yapının Matriks için çok önemli olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, sağlıklı iş modelleri sayesinde 20 yıldır sürdürülebilir büyüme stratejilerinin karşılığını aldıklarını belirterek, “20. yılımızda bir taraftan rakamlarımızla, diğer taraftan yatırımlarımızla ve kullanıcı sayılarımızla önemli bir büyümeye imza attık. Sürdürülebilir başarımızın arkasında Matriks’in en önemli değerlerinden biri olan ekip ruhunun çok önemli katkısı var. 196 çalışanımızın 72’si 10 yılı aşkın süredir bizimle birlikteyken, ekibimizde yer alan 105 kişi ise beş yıldan daha uzun süredir bizimle çalışıyor. İş değiştirme oranlarının oldukça yüksek olduğu teknoloji sektöründe çalışan bağlılığı açısından bu sayıları yakalamış olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da çalışanlarımızdan aldığımız güçle, sürdürülebilir başarılarımıza yeni halkalar eklemeye devam etmek en büyük hedefimiz” dedi.

Matriks’in bu yıl 20. yılını kutladığını ve kendileri için önemli bir dönüm noktasında olduklarını hatırlatan Cem Tutar, “Bir taraftan Matriks’in sürdürülebilir büyümesi için var gücümüzle çalışırken, diğer taraftan da sektörümüzü büyütmek için ‘Matriks Ekosistemini Genişletiyor’ ve yazılım sektöründeki kadın istihdamını artırmak için deprem bölgesindeki kadınları önceliklendirerek ‘Matriks Android Yazılımcı Meslek Edindirme Programı’ projelerini hayata geçirdik. Her iki projemize gelen yoğun katılım ve ilgi doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

Altı projeyi üç aylık izleme sürecine aldı

‘Matriks Ekosistemini Genişletiyor’ projesine oldukça yoğun bir ilgi olduğunu belirten Tutar, çok değerli fikirler ve girişimlerle karşılaştıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Değerlendirme komitesi olarak 53 ekiple birebir görüşmeler yaparak, tüm projeleri detaylı olarak dinledik. Hatta bazı ekiplerle ikinci ve üçüncü tur görüşmeler de yaptık. Sonuçta da altı projeyi üç aylık izleme sürecine aldık. Bu altı projenin ihtiyaçlarına göre sektör deneyimi ve ürünleştirme süreçlerinde mentorluk desteği, çeşitli seviyelerde veri ve APİ desteği vermeye başladık.”



İzleme süresince altı projenin değerlendirmesinin de devam ettiğini belirten Cem Tutar, Matriks İş Ortaklığı Programı’na dahil olmaya uygun görülen ürünleri Matriks platformlarına, satış ve pazarlama kanallarına entegre edeceklerinin altını çizdi. Cem Tutar, “Söz konusu ürünleri ekosistemimize dahil ederek müşterilerimize sunmayı planlıyoruz. Matriks İş Ortaklığı programını gelecek yıllarda da devam ettirerek ‘rekaberlik’ felsefesiyle ekosistemimizi daha da genişletmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Matriks Android Yazılımcı Meslek Edindirme Programı’nın da kasım ayı içinde tamamlanacağına dikkat çeken Cem Tutar, yazılım sektöründeki kadın istihdamını artırmak için hayata geçirdikleri projenin sonunda, 50 kadının sertifikasını alacağını, aralarında Matriks’in de olduğu birçok şirkette çalışma şansı elde edeceklerini ve bu sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.