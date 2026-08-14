Matriks’in net kârı yüzde 31 arttı

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Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (BIST: MTRKS), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye piyasalarına yönelik kurumsal altyapı ürünleri, gerçek zamanlı veri, işlem altyapısı ve yapay zekâ destekli karar destek çözümleri sunan şirket, dönemi 118,3 milyon TL net kârla tamamladı. Hasılat %13,1 artışla 801,3 milyon TL’ye ulaşırken ana ortaklığa ait özkaynakları 1,24 milyar TL seviyesine yükseldi.

Teknoloji yatırımları ürün ve altyapı kapsamını genişletiyor

Matriks, yılın ilk yarısında uluslararası finansal piyasalara yönelik veri ve analiz kapsamını genişletti. NASDAQ, NYSE, AMEX, LSE ve HKEX veri akışları Matriks platformlarına entegre edildi. Düşük gecikmeli işlem teknolojilerinde hibrit HFT platformunun “tick-to-trade” süresi ortalama 2,2 mikrosaniyeye indirilirken tümüyle FPGA tabanlı yeni nesil platformun canlı testlerinde 150–300 nanosaniye aralığında gecikme değerleri gözlemlendi. Kurumsal altyapı ve OMS ürün ailesinde ise çoklu varlık yapısı dönüşümleri ve yeni piyasa entegrasyonları önemli geliştirmeler arasında yer aldı.

Yapay zekâ ortak teknoloji katmanına dönüşüyor

Matriks, yapay zekâyı ayrı bir ürün alanı yerine ürün ve hizmetlerinin ortak teknoloji katmanı olarak konumlandırıyor. Finansal yapay zekâ asistanı Qodi, MatriksIQ terminaline entegre edilirken Qortex ve Quantex ile finansal analiz, kurumsal bilgi yönetimi ve karar destek alanlarındaki yapay zekâ ekosistemi genişletildi. MCP (Model Context Protocol) altyapısı üzerinden gerçek zamanlı piyasa verisi, analiz ve haber akışlarının yetkili yapay zekâ uygulamalarında kullanılmasına yönelik entegrasyon kabiliyeti de geliştirildi. Yapay zekâ araçları şirket içinde yazılım geliştirme, analiz, test ve kalite süreçlerinde de aktif olarak kullanılıyor.

Şengönül: Teknoloji yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Matriks Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Arkın Şengönül, döneme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2026’nın ilk yarısında ana ortaklık net kârımızı reel olarak %31,4 artırırken teknoloji yatırımlarımızda da önemli aşamalar kaydettik. Uluslararası piyasa veri kapsamımızı genişlettik, yeni nesil işlem teknolojilerinde nanosaniye seviyesine ulaştık ve yapay zekâyı ürünlerimizin tamamına yayılan ortak bir teknoloji katmanına dönüştürmeye başladık.

Finansal veri, analiz ve işlem teknolojilerindeki bilgi birikimimizi yeni nesil yapay zekâ teknolojileriyle birleştiriyoruz. Hedefimiz, uluslararası finansal piyasalara yönelik veri ve teknoloji yetkinliklerimizi genişletirken finansal veriden analize, karar desteğinden işlem altyapısına uzanan uçtan uca çözüm gücümüzü daha da geliştirmek.”