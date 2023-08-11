Matriks’ten ilk yarıda 204,6 milyon lira ciro

Matriks, 2023 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Matriks, satışlarını yüzde 96 artırarak 204 milyon 595 bin 258 TL’ye net karı ise yüzde 41 artışla 38 milyon 793 bin 974 TL’ye çıkardı. İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, elde ettikleri rakamların uzun vadeli planlarıyla uyumlu gelişiminden son derece mutlu olduklarını söyledi. Tutar, fark yaratacağına inandıkları yeni ürün ve projeler üzerine çalıştıklarını aktardı.

Projelere toplam 5 milyon TL yatırım yapacak

Sürdürülebilir bir iş modeli oluşturma gerekliliğinden hareketle kapılarını girişimcilere açtıklarını kaydeden Tutar, bu kapsamda ‘Matriks Ekosistemini Genişletiyor’ projesini 15 Haziran itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

İlk başvuruyu aldıkları andan itibaren de projelerle ilgili ön elemeye başladıklarını anlatan Tutar, “Bize bir fikirle gelen ve iş ortaklığı proje programına katılmaya hak kazanan herkese API’lerimizi, borsa verilerini açıyoruz. Bizim altyapımızdan bilgi birikimi ve tecrübemizden faydalansınlar, kendilerini geliştirsinler istiyoruz. Matriks Ekosistemi’ne katılmaya hak kazananlar arasından seçilen projelere toplam 5 milyon TL'lik yatırım yapmayı ve 1 milyon TL'lik destek sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca uygun görülen ürünleri Matriks platformlarına, satış ve pazarlama kanallarına entegre ederek, müşterilerimize sunmayı planlıyoruz.” dedi.

Sektörde kadın çalışan sayısını artırmayı hedefliyor

Matriks’in yüzde 33’lük kadın çalışan oranıyla, yüzde 9,9 olan teknoloji sektöründeki kadın çalışan oranın oldukça üzerinde olduğuna dikkat çeken Cem Tutar, yazılım alanındaki kadın sayısını artırmanın sektöre değer katacağından hareketle deprem bölgesiyle ilişkili öğrenci ya da yeni mezun kadınların da dahil olduğu ‘Matriks Android Yazılımcı Meslek Edindirme Programı’ projesini başlattıklarını söyledi. Teknolojide rol model kadınlar yetiştirmeyi hedefleyen eğitim teknolojisi girişimi Up School ile hayata geçirilen programa başvuruların 2 Temmuz’da tamamlandığını hatırlatan Tutar, “Toplam 425 kişinin başvurduğu programda yapılan testler ve mülakatlar sonucunda deprem bölgesinden kadınların da dahil olduğu 50 kişi eğitimlere başladı. Adaylar üç ay süreyle yoğun bir eğitim programına katılacak. Matriks’in deneyimli Mobil Geliştirme ekibi de program boyunca mentorluk desteği sağlayacak. Matriks bu program sonunda başarılı katılımcılardan bazılarını ekibine dahil edecek. Programa katılan tüm kadınlar Up School’un kariyer havuzunda yer alarak, sektördeki kariyer imkanlarından yararlanma şansı da elde edecek.” şeklinde konuştu.