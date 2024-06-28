Mavi Arya, Turgutreis’te ikinci etabı 2025’te teslim edecek

Bodrum Turgutreis’in öne çıkan projelerinden Mavi Arya’da birinci etapta yaşam başlarken, inşaatının yüzde 60’ı tamamlanan ikinci etabı da satışa sunuldu. Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığında hayata geçen Mavi Arya, kademeli mimarisiyle sakinlerine kesintisiz Ege Denizi manzarası sunuyor. Projede toplam 160 dönüm arsa üzerinde farklı özelliklere sahip 235 daire ve 40 villa bulunuyor.

Aslan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Arslan, projeyle ilgili bilgiler vererek, “Mavi Arya Bodrum Turgutreis’te 160 dönüm arsa üzerinde gerçekleştirdiğimiz iki etaptan oluşan bir proje… Projemizde 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerimizin yanı sıra farklı büyüklüklerde villalarımız bulunuyor. 235 daire, 40 adet villamızın bulunduğu Mavi Arya’nın birinci etabı tamamlandı. İskânın alındığı ve teslimatların tamamlandığı bu etabımızda yaşam başladı. Şu anda satışa çıkan ve inşaatının yüzde 60’ı tamamlanan ikinci etabımızın teslimatlarını ise 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Mavi Arya’nın kendine ait plajıyla sadece Turgutreis’te değil, Bodrum’da fark yarattığını ifade eden Arslan, 220 metre uzunluğundaki plajda iki iskele bulunduğuna dikkat çekti. Villalarda bahçe büyüklüklerinin 400 ile 1.200 metrekare arasında değiştiğini belirten Arslan, bazı villa ve dairelerde müstakil havuzlar bulunduğunu söyledi. Arslan, sosyal tesisin bulunduğu alanda ortak havuzun yer aldığını, ayrıca proje içinde kafe-restoran alanı olduğunu da sözlerine ekledi.

“800 tonluk su depomuz var”

Aslan Yapı İcra Kurulu Üyesi Melda Koşar, Mavi Arya’nın 2025’in ikinci yarısında teslim edilecek ve 148 konuttan oluşan ikinci etabında satışların başladığını söyledi. 2+1 ve 3+1 teraslı ve bahçeli dairelerden oluşan ikinci etapla ilgili bilgi veren Koşar, ortalama 2,8 metrelik tavan yüksekliği ve yerden tavana cam uygulaması ile ferah bir yaşam alanı sunduklarını ifade etti.

Tüm Bodrum’un en büyük sorunlarından biri olan su kesintileri olduğunu anımsatan Koşar, Mavi Arya’da denizden aldıkları suyu arıtan reverse ozmos sistemi kurduklarını ifade ederek, projede 400 tonluk ham su, 800 tonluk kullanım suyu deposu bulunduğuna dikkat çekti.

İklim değişikliğine bağlı olarak peyzaj kurgusunda da bazı değişiklikler yaptıklarını ifade eden Koşar, şunları söyledi: “Peyzaj tasarım sürecinin başlangıcında en temel faktörümüz su ihtiyacının azaltılmasıydı. Projemizi çizen ON Tasarım, konutların yol cephelerindeki ana girişlerinde kurakçıl peyzaj tasarımı oluşturdu. Kurakçıl peyzaj suya minimum ihtiyaç duyan bitkiler ile birlikte çakıl taşları, ufak kaya bahçeleri gibi öğeleri içeriyor.”