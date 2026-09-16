MAVI'de bilanço sonrası dikkat çeken hamle: 1 milyar TL'lik geri alım

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Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirketin aynı açıklamada pay geri alım programına ilişkin kararını da duyurduğu görüldü.

Mavi Giyim, 1 Şubat-31 Temmuz 2026 hesap döneminde 980,3 milyon TL net dönem karı elde etti. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı 1,46 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece Mavi Giyim'in net dönem karı yıllık bazda yüzde 33 azaldı.

Şirketin söz konusu dönemdeki hasılatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 geriledi. Esas faaliyet karındaki düşüş ise yüzde 7 olarak gerçekleşti. Mavi Giyim'in özkaynaklarında da çeyreklik bazda yüzde 7'lik gerileme kaydedildi.

Geri alım için 1 milyar TL kaynak ayrıldı

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından Mavi Giyim Yönetim Kurulu, 16 Eylül 2026 tarihli kararıyla Borsa İstanbul'da işlem gören B grubu payların geri alınmasına karar verdi.

Pay geri alım programı kapsamında azami 39 milyon 725 bin 600 adet B grubu payın geri alınabileceği açıklandı. Belirlenen azami pay miktarının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5'ine karşılık geldiği bildirildi.

Geri alım işlemleri için ayrılacak azami fon tutarı ise 1 milyar TL olarak belirlendi. Şirket, söz konusu kaynağın kendi kaynaklarından ve faaliyetlerinden elde edilen nakitten karşılanacağını açıkladı.

Programın, belirlenen azami pay sayısına ulaşılması halinde sona ereceği belirtildi. Bununla birlikte geri alım programının karar tarihinden itibaren en fazla 1 yıl süreyle geçerli olacağı duyuruldu.

Geri alınan paylar iptal edilecek

Mavi Giyim tarafından yapılan açıklamada, geri alım kararının sağlıklı fiyat oluşumunu ve pay fiyatı istikrarını desteklemek, paydaşların menfaatlerini korumak ve geri alınan payların iptal edilmesi yoluyla uzun vadeli hissedar değerine katkı sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Şirket ayrıca geri alınacak B grubu payların, geri alım işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekli karar, izin ve onay süreçlerinin tamamlanması şartıyla sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesine karar verdi. Söz konusu sermaye azaltımının fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Geri alım işlemlerinin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacağı bildirildi.

Mavi Giyim, program kapsamında belirlenen azami pay sayısının 39 milyon 725 bin 600 adet, azami fon tutarının 1 milyar TL ve geçerlilik süresinin 1 yıl olmasının, geri alım işlemlerinin mutlaka gerçekleştirileceğine ilişkin bir taahhüt anlamına gelmediğini de yatırımcıların bilgisine sundu.

Geri alım programının uygulanmasına ilişkin işlemlerde Şirket Yönetimi yetkilendirildi.