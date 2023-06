Mavi’den ilk çeyrekte 515 milyon lira net kâr

Takip Et

Hazır giyim markası Mavi, 1 Şubat- 30 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 3 milyar 947 milyon TL’ye ulaşan şirket, yılın ilk çeyreğinde yüzde 71 artışla 515 milyon TL net kâr elde etti.

İlk çeyrekte net nakit pozisyonunu ise 1 milyar 896 milyon TL’ye çıkaran Mavi, global perakendede yüzde 118, toptanda yüzde 105, e-ticarette ise yüzde 77’lik büyüdü. Perakende bire bir mağaza satışlarını yüzde 124 artıran marka, kadın ve erkekte, denim ve lifestyle olmak üzere tüm ürün kategorilerinde değer bazında yüzde 100’ün üzerinde büyüdü.

“All Blue ürünlerimizin ciro içindeki payını yüzde 14’e yükselttik”

İlk çeyrek rakamlarını değerlendiren Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, şunları kaydetti: “2022 yıl sonunda yakaladığımız güçlü performansı, yılın ilk çeyreğinde de sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. Perakende başta olmak üzere tüm satış kanallarında büyümeye devam ettik. Bir yandan jean uzmanlığını ve liderliğini sahiplenirken, diğer taraftan lifestyle ürünlerde yarattığımız yenilik ve çeşitlilikle, tüm ürün kategorilerinde hem değer hem de adet büyümesi yakaladık. All Blue sürdürülebilirlik anlayışı tüm faaliyetlerimizle iç içe geçmiş bir yaşam şekline dönüştü. Dünyaya verdiğimiz ‘en iyi jean’i yapma’ sözünü hep daha iyisiyle ileriye taşıyoruz. Geçtiğimiz yıl All Blue ürünlerimizin ciro içindeki payını yüzde 14’e yükselttik ve The Rivet Awards’ta beşinci kez üst üste ‘En İyi Sürdürülebilir Koleksiyon’ ödülünü aldık. Rakamların ötesinde, Mavi’nin tüketici tarafından en güvenilen ve en çok tercih edilen markalardan biri olması en büyük motivasyon kaynağımız. Temeli insan ve finansal yönetimi sağlam global bir şirket olarak, marka konumlandırmamız, doğru ürün, doğru fiyat, yüksek kalite ve müşteri odaklı stratejimiz, esnek tedarik zinciri, ürün planlama ve stok yönetimi mekanizmalarımız sayesinde, yılın geri kalanında da başarılı bir performans ortaya koyacağımıza eminim.”

Bu yıl konsolide satışlarda yüzde 75 büyüme hedefliyor

İlk çeyrekteki performansı yıl sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Yavuz, “2023 sonunda net nakit pozisyonumuzu da koruyarak yüzde 75 konsolide satış büyümesi ve yüzde 22 FAVÖK marjı elde etmeyi hedefliyoruz. 5 net yeni mağaza açılışı ve 7 mağazamızda genişlemeyle birlikte; 35 ülkede, 450’nin üzerinde mağaza ve 4 bine yakın noktada müşterilerimizle buluşmaya devam edeceğiz.” dedi.