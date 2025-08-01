Maxxen, Aydın’da yapımı süren tesisini sene içinde devreye alacak

İZMİR / EKONOMİ

Yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen mühendislik firmalarından Kontek Enerji’nin iştiraki olan Maxxen, Türkiye’yi enerji depolama üssüne dönüştürmeye hazırlanıyor. Maxxen’in Aydın’da yapımı devam eden ve bu yıl içinde faaliyete geçirmeyi planladığı 4,5 GWh kapasiteli yerli enerji depolama sistemleri üretim tesisi, LEED sertifikalı yapısı, 20 bin metrekare üretim alanı, CE belgeli hatları ve yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri ile bölgenin en ileri üretim altyapılarından biri olacak.

Bu tesis, Türkiye’yi enerji depolama teknolojilerinde stratejik bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmeyi hedeflerken yüzde 70 ihracat odaklı iş modeliyle Maxxen’i de küresel enerji dönüşümünde önemli bir oyuncu konumuna taşıyor. Kontek Enerji, Türkiye’yi enerji depolama üssüne dönüştürme hedefi doğrultusunda geçtiğimiz günlerde sektörü Maxxen’in ev sahipliğinde Ankara ve İstanbul’da bir araya getirdi.

Kamu ve özel sektörden yöneticiler, yatırımcılar, mühendisler ve enerji teknolojileri uzmanlarından oluşan yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinlikte, yatırımcılara yeni nesil fırsatlar sunan enerji depolama sistemlerinin detayları, Maxxen’in geliştirdiği X-Series ürünleri, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefiyle planlanan 4,5 GWh kapasiteli yerli tesisi ve sürdürülebilirlik temelli iş modelleri konuşuldu.

“Yatırımlarımız ulusal bir vizyonun parçası”

Enerji depolama sistemlerinin artık yalnızca teknik bir konu olmadığını belirten Kontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, “Enerji depolama sürdürülebilirlikten yatırım stratejilerine, arz güvenliğinden ihracata kadar pek çok alanın kesişim noktasında yer alıyor. Maxxen olarak bu farkındalıkla yaptığımız yatırımları, bir mühendislik başarısının ötesinde, ulusal bir vizyonun parçası olarak görüyoruz. Bu yatırımlar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına ve yüksek katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor. Yerli ve ileri teknolojilere dayalı üretim altyapımızı küresel ölçekte rekabet edecek bir seviyeye taşıyoruz. Sektör paydaşlarıyla aynı vizyon etrafında buluşmak, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı” diye konuştu.

“5 yılda 10 GWh kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz”

Avrupa’daki enerji açığının yalnızca kapasiteyle değil, akıllı ve esnek çözümlerle kapatılabileceğine inandıklarını belirten Maxxen Energy Global Genel Müdürü Ruben Valiente ise, “Enerji depolama, iklim krizine karşı en güçlü araçlardan biri. Bugün Dünya Meteoroloji Örgütü’nün verileri, önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5°C eşiğinin aşılma ihtimalini yüzde 70 olarak gösteriyor. Bu tablo, daha fazla beklemeye yer olmadığını ortaya koyuyor. Bu bilinçle geliştirdiğimiz yeni üretim tesisimizde 2030’a kadar toplam 10 GWh kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapasite, Maxxen’i yaklaşık 1 milyar dolarlık bir şirket değerine taşıyacak. Ancak odağımız yalnızca enerji depolamak değil; geliştirdiğimiz akıllı sistemlerle veriyi analiz ediyor, enerji yönetimine esneklik ve öngörü kazandırıyoruz. Böylece sadece Avrupa’nın mevcut enerji açığına değil, geleceğin dinamik ve artan enerji ihtiyaçlarına da bugünden yanıt verebilecek güçlü bir altyapı sunuyoruz.”