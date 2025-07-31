May Tohum, 20 milyon Euro kredi ile tarımsal üretime değer katacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin önde gelen tohum üreticilerinden MAY Tohum’a 20 milyon Euro yatırım kredisi sağladı. Hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk, taze fasulye, sanayi domatesi ve tatlı mısır türlerinde Türkiye’nin önde gelen tohum ıslahçısı ve üreticisi MAY Tohum, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe katkısını artırmak için yatırım yapacak. EBRD’den alınan kredi ile Ar-Ge, üretim, Türkiye ve uluslararası pazarlardaki çiftçiler için tohum tedarik süreçlerinde artan işletme sermayesi harcamalarını verimli bir şekilde yürütmek ve sürdürülebilir bir büyüme için kullanacak.

MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf Yormazoğlu: “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güçlü ve uzun vadeli bir iş birliğimiz var. Son beş yıldır hem küresel hem de Türkiye'deki zorlu ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bu finansman desteği bizim için çok değerli ve anlamlı. EBRD'nin bize gösterdiği güven ve destek için teşekkür ederiz. Bu destek, yalnızca şirketimizin dayanıklılığını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda hem Türk hem de küresel tarıma daha etkili ve sürdürülebilir bir katkı sağlamamızı da sağlıyor. Değişen iklim koşullarına uyumlu tohum çeşitleri geliştirerek çiftçilerimizin geleceğini güvence altına almayı hedefliyoruz ve bu tür iş birlikleri bu hedefi daha da etkili bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlıyor” dedi.

EBRD Gıda ve Tarım İşletmeleri Başkanı Natalia Zhukova da yaptığı açıklamada, “MAY Tohum firmasını, tohum üretiminde öncü Ar-Ge çalışmalarından, küresel tarımı korumak için değişen iklim koşullarına uyumlu ve tarımsal inovasyonu teşvik etmesinden dolayı takdir ediyoruz. Desteğimiz, yıkıcı depremlerin neden olduğu aksaklıkların ardından şirketin güçlenmeye devam etmesini sağlayacaktır. Sürdürülebilir ve değişen iklime uyumlu tohum üretimine olan bağlılıkları, tarımsal ilerlemenin ve gıda güvenliğinin temel taşı olmaya devam etmektedir” diye konuştu.