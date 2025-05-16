Maylo, “Kayıp Ayrıntılar” sergisiyle TEGV’e desteğini sürdürüyor

Bir Lila Kağıt markası olan Maylo, toplumsal fayda yaratan projelere verdiği destekle, sanatı ve eğitimi bir araya getiriyor. 15 yıldır TEGV ile iş birliğini sürdüren Maylo, geleneksel hale gelen ve geliri bu sene de TEGV’e bağışlanacak sergiyle çocukların nitelikli eğitime erişimine katkıda bulunuyor.

Fotoğraf sanatçıları Hakan Kürklü ve Yılmaz Bulut’un çalışmalarından oluşan ve 30’dan fazla eserin yer aldığı “Kayıp Ayrıntılar” sergisi, izleyiciyi şehir hayatının içinde saklı kalan ve çoğu zaman fark edilmeyen ayrıntılara odaklanmaya davet ederken, alışkanlıkların gölgesinde kalan kent izlerini yeniden fark etmeye çağırıyor. Kentsel hafıza ve kişisel bakış arasında görsel bir köprü kuran sergi, 20 Mayıs 2025 Salı gününe kadar ziyarete açık olacak.

Maylo’dan yıl boyu sürecek katkı

Maylo’nun TEGV ile iş birliği yalnızca bu sergiyle sınırlı kalmıyor. Bugüne dek 20 bini aşkın çocuğun eğitimine katkı sunan marka, sosyal sorumluluk vizyonunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor. “Kayıp Ayrıntılar” sergisinden elde edilen gelirin yanında, 2025 yılı boyunca tüm Maylo ürünlerinden elde edilen gelirin bir bölümü de 2010 yılından beri olduğu gibi yine TEGV’e bağışlanacak.

Sanatın öğreticiliğini çocukların hayal gücüyle birleştiren Maylo, TEGV ile 14 yıldır devam eden iş birliğini geçtiğimiz yıl bir adım öteye taşıyıp TEGV çatısı altındaki Düşler Atölyesi’ni sahiplenerek çocukların eğitim yolculuklarına ilham katmak için “Düşleyecek Büyüyecek” projesini hayata geçirmişti. Maylo, projeyi bu yıl da aynı heyecan ve kararlılıkla desteklemeye devam ediyor.