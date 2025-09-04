Maysan Mando, Ar-Ge ve inovasyonda geleceği şekillendiriyor

EKONOMİ (BURSA) - Maysan Mando Ar-Ge Müdürü Cem Güneri, Ar-Ge çalışmalarında çevreci, yenilikçi, verimlilik odaklı ve katma değeri yüksek ürünlere odaklandıklarını söyledi. Demirtaş OSB’deki fabrikalarındaki Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi’nde 2011 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten Güneri, “Tüm ürünlerimizi Bursa’daki fabrikamızda geliştirip devreye almamız, bize hem hız hem de nitelik açısından önemli avantaj sağlıyor” dedi. HL Mando’nun global gücü ve Çukurova Holding’in köklü geçmişinden aldığı destekle dünya çapında 23 üretim lokasyonu, 18 Ar-Ge merkezi, 8 satış ofisi ve 7 araç test sahasıyla güçlü bir altyapıya sahip olduklarını vurgulayan Güneri, yeni nesil teknolojiler üzerinde yoğunlaştıklarını aktardı. Cem Güneri, özellikle otomotiv sektöründeki trendlere paralel olarak çevreci malzeme ve proses yaklaşımlarının yanı sıra araç performansını artıracak yenilikçi valf teknolojileri üzerinde çalıştıklarını ve bu ürünlerin test aşamasına geçtiğini belirtti. Ayrıca, amortisör sistemlerinde ağırlığı artırmadan sürüş konforu ve yolcu güvenliğini yükseltmeye yönelik projelerin hızla ilerlediğini söyledi.

Testleri kendi bünyesinde yapıyor

Maysan Mando, ürün tasarımından sanal doğrulamaya, dayanım ve ömür testlerine kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yürüterek rakiplerine kıyasla daha hızlı ve kaliteli çözümler sunduğunu ifade eden Güneri, “Amacımız hem çevreye duyarlı hem de verimli bir üretim süreciyle ülkemiz sanayisine ve küresel pazarlara değer katmak” dedi. Türkiye ve Avrupa’da ağır ticari araç segmentinde pazar lideri olan Maysan Mando, binek ve hafif ticari araçlardan otobüs, kamyon, traktör ve askeri araçlara kadar geniş ürün gamıyla sektöre yön veriyor. Türkiye’de OEM pazarında liderliği ele geçiren şirket, satış sonrası pazarda da gücünü pekiştirdi. Sürekli Ar-Ge yatırımlarıyla dikkat çeken Maysan Mando, Turkishtime dergisinin hazırladığı “Ar-Ge 500” listesinde 220’nci sırada yer alarak inovasyon gücünü bir kez daha kanıtladı.