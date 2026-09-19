Mbappe’den 20 yıllık sponsora veda: Yeni markası belli oldu

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Fransa Milli Takımı'nın kaptanı olan Mbappe'nin Nike ile iş birliği 2006 yılında, henüz 8 yaşındayken başlamıştı. Yaklaşık 20 yıl süren ortaklığın ardından yıldız futbolcunun yeni adresi On oldu.

Ödeme nakit ve hisse şeklinde yapılacak

Tenis efsanesi Roger Federer'in de desteklediği İsviçre merkezli On ile Mbappe arasındaki anlaşmanın mali detayları açıklanmadı.

Şirketten yapılan açıklamada, Mbappe'ye yapılacak ödemenin nakit ve On hisselerinden oluşacağı belirtildi.

On futbola giriyor

Koşu ve tenis ürünleriyle tanınan On, Mbappe ile yaptığı anlaşmayla futbol pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket, futbol alanındaki ilk kramponlarını 2027 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Mbappe'nin marka yüzü olarak anlaşmaya dahil olması, On'un futbol ürünleri için önemli bir tanıtım adımı olarak değerlendiriliyor.