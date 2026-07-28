McArthurGlen Uluslararası Pazar Direktörü Sinner: Türk ziyaretçilerin outlet ilgisi artıyor

ANKARA (EKONOMİ)

EKONOMİ’ye İtalya özelinde değerlendirmelerde bulunan Matthias Sinner, iki ülke arasındaki uçuşların yoğunlaşmasının ardından firmanın Türkiye’ye ilgisinin de arttığını, Türk-İtalyan Ticaret Odası’na üye olarak faaliyetlerini genişletmeye başladığını anlattı.

McArthurGlen’in uluslararası lüks giyim, yaşam tarzı ve spor giyimi biraraya getiren bir mağazacılık yaklaşımında olduğunu belirten Sinner, “İleriye baktığımızda, Türk misafirlerine doğrudan hitap eden ve onları destinasyonlarımızla daha da bağlantılı hissettiren Türk odaklı kampanyalar, kültürel anlar ve özel iş birlikleri için potansiyel olduğuna inanıyorum. McArthurGlen İtalya’nın yakın zamanda İtalyan-Türk Ticaret Odası’na üye olması, bu yönde atılmış önemli bir adımdır; diyaloğu derinleştirmek, ortaklıkları keşfetmek ve dört İtalyan Tasarımcı Outlet mağazamızı Türk iş ve seyahat topluluğuna daha da yakınlaştırmak için bir platform oluşturmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Roma, Milano, Napoli gibi merkezlerdeki mağazaların ilgi gördüğünü, İstanbul’da satış temsilciliği aracılığıyla tur operatörleriyle birlikte çalıştıklarını belirten Matthias Sinner, daha fazla ile erişmek istediklerini vurgulayarak, “Bir sonraki adım, İstanbul’un ötesinde erişimimizi güçlendirmek ve İzmir ile Ankara gibi önemli şehirlere daha yakından odaklanmaktır. Ayrıca özellikle teşvik amaçlı kurumsal ve MICE (özel turlar-kongre ve fuar) segmentinde önemli bir potansiyel görüyoruz; bu segmentte bir fuar veya sergi düzenlemek büyük önem taşıyabilir” yorumunu yaptı.

Türkiye ve İtalya arasında uçuş sayısının artmasıyla daha fazla Türk ziyaretçinin outlet mağazaları keşfettiğini belirten Sinner, bu mağazaların mescitlerden vergi iade ofislerine, grup karşılama hizmetleri gibi geniş hizmetler sunduğunu, sezon ya da Kara Cuma gibi özel dönemlerde ilave indirimlerin sözkonusu olabildiğini anlattı.

McArthurGlen Uluslararası Pazar Direktörü Matthias Sinner, Türk müşterilerinin outlet alışverişlerinde daha bilinçli hareket etmeye başladıklarını, bu mağazalara uğramak yerine zaman geçirdiklerini belirterek, diğer ziyaretçilerden farklı olarak aile ve organize grupların yoğun olduğunu vurguladı.

Sinner, Türk ziyaretçilerin sadece kendileri için değil, aile, akraba, arkadaşları için de alışveriş yapmalarını da ayırt edici özellik olarak belirtti.

McArthurGlen, Avrupa’nın farklı şehirlerinde lüks tasarım markalarının yer aldığı 21 outlet mağazası işletiyor.