Mcdodo, Çin’den sonraki en büyük yönetim ofisini Türkiye’de açıyor

Dünyanın en büyük teknoloji ve tüketici elektroniği fuarı olan CES 2024’te yeni ürünlerinin lansmanını yapan Mcdodo, Türkiye’ye yönelik hedeflerini büyütüyor.

Las Vegas’ta 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen, 4 binin üzerinde şirket ve 130 binin üzerinde ziyaretçinin katılması beklenen fuara, Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum ile birlikte katılan Mcdodo Dünya Başkanı He Jinhong, Türkiye planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ülkeler Türkiye’den yönetilecek

2023’te global Mcdodo pazarları arasında, en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu belirten Jinhong, “2024 yılında Çin’den sonra en büyük yönetim ofisini Türkiye’de açma planımız var. Özellikle yakın ülkeler için lojistik avantajı olduğu için stratejik üretim ve yatırım kararlarının alındığı bir bölge müdürlüğü kuracağız.” dedi.

“Rakiplerimizden tasarım ve fonksiyonellik avantajıyla ayrılıyoruz”

Fuar standında yeni ürünleri anlatırken bilgiler veren He Jinhong, 2013 yılında Çin’de kurulan ve kısa sürede global başarılarıyla adından söz ettiren Mcdodo’nun hedeflerine ilişkin şunları kaydetti: “Bu kadar farklı marka ve ürünü aynı çatı altında görme imkanı bulduğumuz bu fuarda da net bir şekilde ortada olduğuna inanıyorum ki Mcdodo olarak rakiplerimizden tasarım, fonksiyonellik ve güvenilirlik ile ayrılıyoruz. Tüketiciler için heyecan verici ve kullanışlı ürünler geliştirmek özel alanımız. Teknoloji ve kaliteyi tasarımla birleştiriyor ve ‘ileri teknoloji, özgün tasarım’ sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu felsefe ışığında, yılda ortalama 50 milyon adet aksesuar üretimi yapıyoruz. Her yıl % 50 büyüme oranıyla bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. 2024 yılında Orta Asya ve Avrupa pazarlarında daha da büyüme arzusundayız.”

“Hedefimiz pazar liderliği”

Mcdodo Türkiye’nin 2023 yılında 4 kat büyüyerek yıllık 450 bin adetlik ürün satışı gerçekleştirecek hem sektörde hem de markanın tüm pazarları arasında ciddi bir avantaj yakaladığını belirten Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum ise, “İstikrarlı çalışmamız ve markanın gücü tabi ki sadece satış ve ciro olarak değil, başka alanlarda da bizi gelişime açık hale getiriyor. Mcdodo’nun Çin’den sonraki en büyük yönetim ofisi Türkiye’de açılacağı için kendim ve ekibim adına büyük gurur yaşıyorum. Bundan sonra da hedeflerimizi büyüterek; hem pazar lideri olmak, hem de çevre ülkelerdeki strateji ve yönetim süreçlerini layıkıyla yerine getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.