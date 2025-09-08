McDonald’s Çocuk Vakfı’ndan kistik fibrozis hastalarına destek

2001 yılından bu yana tedavi gören çocukların yanında olan ve gerçekleştirdiği projelerle sosyal faydayı merkezinde tutan McDonald's Çocuk Vakfı, kalıtsal olan kistik fibrozis hastalığına dikkat çekmek amacıyla 8 Eylül Ulusal Kistik Fibrozis Günü’nde anlamlı bir mesaj paylaştı. Vakfın desteğiyle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi çatısı altında kurulan Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi’nin çalışmalarına vurgu yapılan mesajda yedi yılda elde edilen ulusal ve uluslararası başarıların altı çizildi.

Yapılan açıklamalara göre, Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi, 2018’de 250 olan takip edilen hasta sayısını 2024’te 457’ye çıkardı. Erişkin hasta sayısını ise 146’ya ulaştırarak ülkemizde en fazla hasta izleyen kurum konumuna yükseldi. İzlenen hastaların 2018’de 41 yıl olan ortalama yaşam beklentisinin 2024’te 46 yıla yükseltildiği merkez, Türkiye’de en uzun yaşam beklentisine sahip hasta grubunu takip eden kurum olarak öne çıkıyor.

Avrupa Klinik Araştırmalar Ağı’na kabul edildi

McDonald’s’ın dünyanın pek çok ülkesinde desteklediği vakıflarla sağlık alanında kıymetli katkılar sunduğunu belirten McDonald’s Çocuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mwaffak Kanjee, “Biz de McDonald’s Çocuk Vakfı olarak, genetik ve kronik bir hastalık olan kistik fibrozise yönelik toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi’ne verdiğimiz desteği; uzman ekip, yüksek donanımlı cihazlar ve klinik sonuçları iyileştiren projelerle büyütüyoruz. Geçen Aralık ayında Avrupa Klinik Araştırmalar Ağı’na kabul edilen ve Türkiye’yi ilk kez temsil eden merkezimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız daha fazla çocuğun ve gencin daha iyi şartlarda, daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürmesine katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi ilk kez temsil etti

Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi ise hasta, aileleri ve merkez arasındaki temel iletişimi sağlarken sayısı yıllık bin 700’e kadar uzanan solunum fonksiyon testlerini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda muayene sonrası günlük tedavi planları, hastaların takibi, multidisipliner ekiplerle iş birlikleri, yurt dışı kaynaklı ilaçların ve cihazların temini gibi faaliyetlerde bulunuyor. Akademik başarılarıyla dikkat çeken merkez, 2024 - 2025 döneminde kistik fibrozis alanında yayımlanan 18 uluslararası araştırmaya katkı sundu. Bu çalışmalarda deprem bölgesindeki hastaların karşılaştığı güçlükler ve göçmen hastaların tedavi süreçleri ele alındı. Ayrıca Türkiye’de ilk kez kistik fibrozis hastalarında gıdaya erişim güçlüğü ile yoksulluğun yol açtığı etkiler sistematik biçimde incelendi.

2025’te ABD merkezli Arcturus’un mRNA temelli kistik fibrozis tedavisine yönelik uluslararası araştırmasına dahil edilen Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi, bu alandaki prestijli kurumlar arasında Türkiye’yi ilk kez temsil etti. Aynı yıl Amerikan Kistik Derneği’nin Partnership Enhancement Programı’na ABD dışından ilk kez bir merkez olarak tüm ekibiyle katılım sağladı.

Her yıl 150 yeni hasta tespit ediliyor

Kistik fibrozis özellikle akciğer, pankreas, karaciğer, bağırsaklar ve sinüslerin işlevini olumsuz etkiliyor. Türkiye’de de birçok kişide görülen bu hastalıkta erken tanı, büyük önem taşıyor. Dünyada yaklaşık 150 bin kistik fibrozis hastası bulunuyor. Türkiye’de ise tarama sonuçlarına göre her yıl yaklaşık 150 kistik fibrozis hastası saptanıyor.