McDonald’s, dijital dönüşüme hazırlanıyor

Dijital dönüşüme ayak uydurarak yeni bir yolculuğun kapılarını aralayan McDonald’s Türkiye, klişelerin dışına çıkarak klasik restoran kalıbına yeni bir yorum katmanyı hedefliyor.

Yaklaşık 250 restoranında 7000’e yakın çalışanıyla hizmet veren McDonald’s Türkiye, 23 Aralık’ta Tema Çarşı restoranında düzenlediği lansmanda müşteri deneyimine farklı boyut kazandıracak uygulamalarını tanıttı. McDonald’s severlere geleceğin restoran deneyimini yaşatma hedefiyle yola çıkan şirket, en yeni uygulamalarını da yine bu lansmanda duyurdu.

"Servis hizmetleri hızlanacak"

McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee: “Geleceğin restoran deneyimine öncülük edecek bakış açımızla, imajımızı yeniliyoruz. Sipariş süreçlerini daha da hızlandırarak ve servisimizde fark yaratarak, misafirlerimizin memnuniyetini artıracak ve daha keyifli bir McDonald’s deneyimi yaşamalarını sağlayacak bazı uygulamalar başlatıyoruz.

Kısa zamanda Türkiye çapına yayılacak olan dijital sipariş ekranlarımızın ve Türkiye’de bir ilk olarak, kiosktan sipariş verenler için sunmaya başladığımız masaya servis hizmetinin yanı sıra, müşteri deneyimini kolaylaştırmayı hedeflediğimiz ödeme ve teslim noktalarımızda bir ayrıma gittik.

Misafirlerimizin memnuniyetleriyle ilgili geri bildirimler almayı amaçladığımız Misafir Deneyimi Liderleri’mize yeni dönemde daha aktif rol veriyoruz. Böylece aldığımız geri bildirimlere yönelik adımlar atarak müşteri memnuniyetini daha da artırmayı hedefliyoruz.

Tema Çarşı Şubesi yeni konseptle açılacak

McDonald’s severlere yeni tekliflerimizi sunduğumuz GMAlite uygulamamızın da yeni dönemde daha aktif kullanılmasına katkı sağlayacak sadakat programını devreye aldık. Sadakat programı kapsamındaki misafirlerimize sürpriz tekliflerimiz artarak devam edecek. Dijital menü ekranları ve yeni restoran dizaynımızla oluşturduğumuz ambiyansla misafirlerimize daha farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz.

Ayrıca McCafe’lerimizde de bir dönüşüme gidiyor; yeni ürün portföyümüz, yeni kahve makinalarımız ve eğitimli baristalarımızla McDonald’s’ın eşsiz servis kalitesini daha da artırıyoruz. 2023’te tüm bu özelliklere ve hizmetlere sahip restoranlarımızın sayısını daha da arttırarak, daha çok noktada misafirlerimize en iyi deneyimi sunmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Tema Çarşı McDonald’s, yeni konseptimizle açılan ilk restoranımız olmakla birlikte; aynı zamanda önümüzdeki dönemde açılacak yüze yakın yeni konseptli restoran planlamamızın ilk adımıdır” şeklinde konuştu.