McDonald's ikinci çeyrekte karını büyüttü

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McDonald's, 2026'nın ikinci çeyreğinde finansal performansını güçlendirdi. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 7,10 milyar dolara yükselirken, net karı yüzde 5 artışla 2,36 milyar dolar oldu.

Seyreltilmiş hisse başına kar yüzde 6 artışla 3,32 dolar olarak gerçekleşirken, kur etkisinden arındırılmış verilere göre gelir yüzde 2, net kâr ise yüzde 4 büyüdü.

Yeniden yapılandırma kapsamında kaydedilen 52 milyon dolarlık vergi öncesi gider hariç tutulduğunda, düzeltilmiş hisse başına kâr 3,38 dolar, düzeltilmiş net kâr ise 2,40 milyar dolar olarak hesaplandı.

Küresel satışlar artış gösterdi

Şirketin küresel karşılaştırılabilir satışları ikinci çeyrekte yüzde 1,3 arttı.

ABD'de karşılaştırılabilir satışlar yüzde 0,8, şirketin doğrudan işlettiği uluslararası pazarlarda yüzde 1,5, gelişim lisanslı uluslararası pazarlarda ise yüzde 1,9 yükseldi.

McDonald's, ABD'de ortalama harcama tutarındaki artışın müşteri sayısındaki gerilemeyi dengelediğini belirtirken, uluslararası pazarlarda Almanya, Avustralya ve İngiltere'nin güçlü performans sergilediğini, Çin'de ise satışların gerilediğini açıkladı.

Sadakat programı büyümeye devam etti

Şirketin küresel sistem satışları yüzde 5 artışla 37 milyar dolara ulaştı.

McDonald's'ın sadakat programının bulunduğu 70 pazarda üyelerin son 12 aylık harcamaları yüzde 20'nin üzerinde artış göstererek 40 milyar dolara yükseldi. Son 90 günde aktif sadakat programı kullanıcı sayısı da yüzde 13 artışla yaklaşık 220 milyona çıktı.

Franchise gelirleri yükseldi

Şirketin faaliyet karı ikinci çeyrekte yüzde 3 artışla 3,34 milyar dolar oldu.

Franchise restoranlardan elde edilen gelir yüzde 4 yükselerek 4,39 milyar dolara çıkarken, şirket tarafından işletilen restoranların satışları da yüzde 3 artışla 2,53 milyar dolar olarak gerçekleşti.