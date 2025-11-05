McDonald's satışlarını artırırken, geliri de beklentilere yaklaştı

McDonald's, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 7,08 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 7,1 milyar doların hafif altında kaldı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı (EPS) 3,22 dolar olarak gerçekleşti; bu da 3,32 dolarlık tahminin gerisinde kaldı.

Net kâr ise 2,278 milyar dolar olurken, EPS geçen yılın aynı dönemindeki 3,13 dolardan 3,18 dolara yükseldi.

Karşılaştırmalı satışlar küresel çapta yüzde 3,6 arttı ve yüzde 3,59’luk beklentiyi hafifçe geçti. ABD’de karşılaştırmalı satışlar yüzde 2,4 artarak yüzde 2,14’lük tahmini geride bıraktı. Uluslararası işletilen pazarlarda satışlar yüzde 4,3 artarken, lisanslı pazarlarda bu oran yüzde 4,7 oldu.

Şirketin doğrudan işlettiği restoranlardan elde ettiği gelir 2,56 milyar dolar olurken, bu segmentte satışlar yüzde 3 azaldı. Franchising gelirleri ise yüzde 7 artışla 4,36 milyar dolara ulaştı. Sadakat programı kapsamında 60 pazarda yapılan sistem genelindeki satışlar 9 milyar doları aştı.

McDonald's, Almanya ve Avustralya’nın öncülüğünde tüm uluslararası pazarlarda pozitif satış performansı sergilediğini belirtti. Şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarına, organizasyonel yeniden yapılanma kapsamında 39 milyon dolarlık vergi öncesi giderler dahil edildi.