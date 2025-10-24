McDonald’s Türkiye, Gaziantep’te Hatıra Ormanı oluşturuyor

McDonald’s Türkiye, topluma ve doğaya değer katan girişimlerine bir yenisini ekliyor. TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Yeniceli Ağaçlandırma Sahası’nda bir “Hatıra Ormanı” oluşturmaya hazırlanan marka, çalışanlarının desteğiyle ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunuyor.

"10 bin fidan, her bir çalışanımız adına düzenlenecek dijital sertifikalarla kayıt altına alınacak"

Hatıra Ormanı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan McDonald’s Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, “Ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından TEMA Vakfı aracılığıyla, Gaziantep Yeniceli Ağaçlandırma Sahası’nda oluşturulacak McDonald’s Türkiye Hatıra Ormanı’nın çalışma arkadaşlarımızın doğayla kurduğu bağı en güzel haliyle yansıtmasını arzu ediyoruz. 10 bin çalışma arkadaşımız adına 10 bin fidanı toprakla buluştururken; erozyonla mücadeleye, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine ve ülkemizin yeşil varlığının artırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu Hatıra Ormanı ile geleceğe anlamlı bir miras bırakmış olacağız” dedi. Altınsoy, dikilen her fidanı, bir McDonald’s Türkiye çalışanı adına hazırlanacak dijital sertifikayla kalıcı ve değerli bir anıya dönüştüreceklerini de sözlerine ekledi.