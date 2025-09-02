  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. McDonald’s Türkiye, perakendede en iyi işverenler listesine girdi
Takip Et

McDonald’s Türkiye, perakendede en iyi işverenler listesine girdi

McDonald’s Türkiye, çalışan memnuniyeti ve kurum kültürü alanında belirlenen 2025 Best Workplaces in Retail™ listesinde yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
McDonald’s Türkiye, perakendede en iyi işverenler listesine girdi
Takip Et

McDonald’s Türkiye, Great Place To Work® Türkiye tarafından açıklanan 2025 Best Workplaces in Retail™ - “Perakende Sektörünün En İyi İşverenleri” listesine girdi. GPTW verilerine göre, listede yer alan şirketlerde çalışanların yüzde 72’si kurumlarını “harika bir iş yeri” olarak tanımlıyor. Bu oran, standart şirketlere kıyasla yüzde 22 daha yüksek bir çalışan deneyimi anlamına geliyor.

Şirket, yakın zamanda Great Place to Work® sertifikasını da alarak çalışan mutluluğu ve güven kültüründe uluslararası standartları karşıladığını belgelemişti.

McDonald’s Türkiye, perakendede en iyi işverenler listesine girdi - Resim : 1Kadın ve genç istihdamında sektör ortalamasını aşan başarı

McDonald’s Türkiye’nin çalışan odaklı yaklaşımı, kadın istihdamındaki performansıyla da dikkat çekiyor. TEPAV verilerine göre, yiyecek-içecek sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 38,6 iken, McDonald’s Türkiye’de bu oran 2024 itibarıyla yüzde 48,9. Türkiye genelinde üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı yüzde 19,6 seviyesindeyken, McDonald’s Türkiye’de yüzde 40,3’e ulaşıyor.

Küresel güneş enerjisi kurulumları yılın ilk yarısında yüzde 64 arttıKüresel güneş enerjisi kurulumları yılın ilk yarısında yüzde 64 arttıEnerji
Çikolata devine "skimpflasyon" davası!Çikolata devine "skimpflasyon" davası!Ekonomi
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı!Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı!Aktüel
BİM 02 Eylül 2025 Salı indirim kataloğu yayımlandı! BİM market indirimli ürünler!BİM 02 Eylül 2025 Salı indirim kataloğu yayımlandı! BİM market indirimli ürünler!Aktüel

 

Şirket Haberleri
Kibar Holding’den ‘Assan Group’ haberlerine ilişkin açıklama"
Kibar Holding’den ‘Assan Group’ haberlerine ilişkin açıklama"
Teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarına verdiği maaşlar ortaya çıktı!
Teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarına verdiği maaşlar ortaya çıktı!
Aksa Enerji Yönetim Kurulu'na iki yeni atama: Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı %33’e yükseldi
Aksa Enerji Yönetim Kurulu'na iki yeni atama: Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı %33’e yükseldi
Orzaks’ın üretim gücü Nuvita İlaç, Ar-Ge yatırımıyla Türkiye’nin ilk 250 firması arasında
Orzaks’ın üretim gücü Nuvita İlaç, Ar-Ge yatırımıyla Türkiye’nin ilk 250 firması arasında
DestekBank’tan “Engelsiz Dijital Bankacılık” deneyimi
DestekBank’tan “Engelsiz Dijital Bankacılık” deneyimi
Polinas’ın sürdürülebilirlik çalışmalarına altın madalya
Polinas’ın sürdürülebilirlik çalışmalarına altın madalya