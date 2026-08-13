McDonald’s Türkiye yatırım ve istihdam ile büyüyor

Türkiye genelinde 332 restorana ulaşarak büyümesini sürdüren McDonald’s Türkiye, yeni işe alım kampanyası kapsamında 2 bin 350 kişiyi daha bünyesine kattı. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere farklı yaş grupları için çalışma hayatına katılma fırsatı sunan McDonald’s Türkiye; yarattığı istihdamın yanı sıra yerli tedarik ekosistemi ve yeni restoran yatırımlarıyla ülke ekonomisine sağladığı katkıyı da artırıyor.

Gençlere ilk iş deneyimi ve kariyer fırsatı

Geçen yıl “Great Place to Work” tarafından hazırlanan Best Workplaces for Young Millennials™ listesinde yer alan McDonald’s Türkiye, gençlerin çalışma hayatına güçlü bir başlangıç yapmasını hedefliyor. Göreve başlayan çalışanlar; müşteri deneyimi, ekip çalışması, zaman yönetimi, operasyon planlama ve liderlik gibi alanlarda kapsamlı eğitim programlarıyla destekleniyor. Performansa dayalı kariyer sistemi sayesinde ekip üyeleri, restoran yöneticiliğinden şirketin üst yönetim kademelerine kadar uzanan kariyer yolculuklarında gelişim ve yükselme fırsatı yakalıyor.

Kadın istihdamına güçlü destek

Kadınların iş gücüne katılımını öncelikli insan kaynakları politikalarından biri olarak ele alan McDonald’s Türkiye, kadın çalışan oranını 2026 itibarıyla yüzde 51,6'ya ulaştırdı. Kadın çalışanlar, mutfak ve kasa operasyonlarından ekip liderliği ve restoran yöneticiliğinden üst yönetime kadar organizasyonun her kademesinde görev alma fırsatı buluyor. Şirket, esnek çalışma modelleri ve kariyer gelişimini destekleyen uygulamaları sayesinde kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir biçimde yer almasını destekliyor.

“Türkiye ekonomisine katkımızı büyütmeye devam edeceğiz”

İstihdamın, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, şunları söyledi:

“McDonald’s Türkiye olarak büyümemizi yalnızca restoran sayımızla değil, yarattığımız istihdam ve ülke ekonomisine sağladığımız katkıyla da ölçüyoruz. Yeni işe alım kampanyamız kapsamında 2 bin 350 kişiyi daha ekibimize katmaktan mutluluk duyuyoruz. İşe alım süreçlerimizde fırsat eşitliğini esas alıyor, toplumun her kesiminden adayın çalışma hayatına katılımını destekliyoruz. Çalışanlarımızın gelişimini destekleyen, kapsayıcılığı esas alan ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir çalışma ortamına yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyümemizi yeni istihdam olanaklarıyla desteklemeye, ülke ekonomisine katkımızı artırmaya ve kapsayıcı çalışma kültürümüzü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”