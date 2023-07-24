McDonald's Türkiye’de üst düzey atama

Türkiye’de 250’ye yakın restoranı ve 7500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren McDonald’s Türkiye’de yeni bir üst düzey atama gerçekleşti. Tuğçe Altınsoy, McDonald’s Türkiye bünyesinde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine başladı.



Önceki yıllarda farklı medya kuruluşlarında gazetecilik yapan, ardından Turkcell, Vodafone ve Siemens Türkiye gibi önde gelen firmalarda iletişim çalışmalarına liderlik eden Altınsoy, son olarak Yıldız Holding’te Kurumsal İletişim Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Altınsoy, 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla McDonald’s Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü olarak atandı.



Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan Altınsoy, üniversite yıllarında TRT muhabiri olarak mesleğine başladı. Uzun yıllar boyunca gazetecilik, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim alanlarında tecrübe kazanan Altınsoy, 2010 yılında Columbia Üniversitesi’nin Citi Group iş birliğiyle dünya çapında ekonomi gazetecileri için açtığı “Citi Journalistic Excellence Award” yarışmasında Türkiye’den birinci seçildi. Ardından Altınsoy New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu’nda eğitim gördü. Altınsoy kısa süre önce Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’nin (YKKD) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı’ndan mezun oldu.