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McDonald’s Türkiye yeni ürününü satışa sundu: McCrispy!

McDonald’s Türkiye, dünyaca ünlü McDonald’s lezzetlerini Türkiye’ye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda McDonald’s Türkiye restoranlarında satışa sunulan McCrispy; yüzde 100 tavuk göğüs eti, limonez sosu ve yumuşacık ekmeğiyle öne çıkıyor. Lezzeti kadar yerken çıkardığı çıtırtı sesiyle de dikkat çeken McCrispy, McDonald’s tutkunlarının yeni favorisi olmaya aday.

Haber Merkezi
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McDonald’s Türkiye yeni ürününü satışa sundu: McCrispy!
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Geleceğin restoran deneyimini misafirlerine sunan McDonald’s Türkiye, tavuk severleri çıtır çıtır McCrispy ile buluşturuyor. Yüzde 100 tavuk göğüs etinden hazırlanan McCrispy, hafif ekşi ve ferahlatıcı limonez sosu ve yumuşacık ekmeğiyle satışa sunulmaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde büyük bir keyifle tercih edilen McCrispy, artık ülkemizde de hem lezzeti hem de ikonikleşen çıtırtı sesiyle lezzetseverlerin yeni gözdesi olacak.

Filenin Sultanları kameranın karşısına geçti

McCrispy’nin lansman filmi için A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızları Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç ve Dilay Özdemir kameranın karşısına geçti. Filmde enerjilerini McCrispy’nin ikonik çıtırtı sesiyle birleştiren Filenin Sultanları, taraftarlar eşliğinde McDonald’s Türkiye restoranını maç atmosferine dönüştürüyor.

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