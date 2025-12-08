McDonald’s Türkiye’den Friends Hayranlarına Özel Menüler ve Koleksiyon Figürleri

McDonald’s Türkiye, sevilen lezzetlerini bu kez dünyanın en çok izlenen dizilerinden Friends ile yan yana getiriyor. Warner Bros. iş birliğiyle hazırlanan “Friends Menüleri”, Big Mac® ve 6’lı Chicken McNuggets® seçeneklerinin yanında özel Monica’s Marinara Sos ve koleksiyon figürlerini içeriyor. Lansman kapsamında ilk 10 gün boyunca McDonald’s uygulaması üzerinden verilen siparişlere 2 kat puan kazanma şansı sunan McDonald’s Türkiye, “Friends Coffee Corner” konseptiyle de kült dizinin atmosferini restoranlara taşıyor.

Big Mac® ve Chicken McNuggets® ile Friends Menüsü deneyimi

Friends temalı özel kutularda servis edilen menülerde lezzetseverleri iki farklı seçenek karşılıyor: Big Mac® Friends Menüsü ve 6’lı Chicken McNuggets® Friends Menüsü. Her iki menüde de tercih edilen ana ürünün yanında patates kızartması, içecek ve Friends temalı özel kutusunda bir adet sürpriz karakter figürü yer alıyor. Sınırlı süre için sunulan Monica’s Marinara ise domates, sarımsak, soğan ve baharatların uyumuyla hazırlanan, İtalyan mutfağı esintili özel bir sos olarak Friends deneyimini tamamlıyor.

Koleksiyon figürleri dizi karakterlerinden ilham alıyor

Friends Menüleri ile birlikte gelen her bir figür ise karakterlerin dizideki unutulmaz anlarına gönderme yapıyor. Ross, evcil maymunu Marcel ile; Rachel, kahve servis ederken; Monica, mutfakta şef modunda; Phoebe, gitarıyla; Chandler ve Joey ise sevilen civciv ve ördek ikilisiyle birlikte hayranların karşısına çıkıyor.

“İki kültürel ikonu bir araya getiriyoruz”

McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Marka olarak odağımızda her zaman insanların bir araya geldiği mutlu anları çoğaltmak var. Friends dizisi de bu duyguyu yıllarca ekranlara yansıtan, nesillerin ortak referansı haline gelen klasik bir yapım. Bu iş birliğiyle, McDonald’s lezzetlerini Friends’in samimi dünyasıyla buluşturuyor, iki kültürel ikonu bir araya getiriyoruz.”

Friends Menüleri 2 kat puan kazandırıyor

McDonald’s Türkiye lansman kampanyası kapsamında ilk 10 gün boyunca McDonald’s uygulaması üzerinden Friends Menüleri siparişine 2 kat puan hediye ediyor. Ayrıca misafirler hesaplarında biriktirdikleri puanlar ile özel Friends ürünlerine de sahip olabiliyor. Sunulan ürünler arasında tişört, çorap, bez çanta ve anahtarlık gibi koleksiyon parçaları yer alıyor. Kampanya süresince tüm McDonald’s restoranlarında ve McCafé’lerde de küçük ve orta boy sıcak içecekler de Friends temalı bardaklarla servis ediliyor.

5 restoranda “Friends Coffee Corner” sürprizi

Friends atmosferini restoranlarına da taşıyan McDonald’s Türkiye, beş seçili restoranda kurulan “Friends Coffee Corner” alanlarıyla, misafirlere fotoğraf çekilebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir deneyim sunuyor. Bu restoranlar arasında İstanbul – Levent, Watergarden ve Ümraniye DT’nin yanı sıra İzmir – Buca ve Ankara – Çakırlar yer alıyor.

McDonald’s Türkiye Hakkında:

‘BrandZ 2025 En Değerli 100 Küresel Marka’ çalışmasına göre dünyanın en değerli markaları arasında bulunan ve teknoloji şirketleriyle birlikte ilk 10’da yer alan tek yeme-içme firması McDonald’s, Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açmıştır. McDonald’s Türkiye, bugün 302 restoranı ve 10 bini aşkın çalışanıyla hizmet vermektedir. Sunduğu ürün ve hizmetlerin yüzde 98’ini Türkiye’de üretim yapan tedarikçilerden temin etmektedir.