McDonald’s Türkiye’den Happy Meal sürprizi: McDonald’s dünyasına özel oyuncaklar çocukları bekliyor!

McDonald’s Türkiye, çocukların dört gözle beklediği Happy Meal menülerine bu kez McDonald’s evreninin eğlenceli dünyasını taşıyor. Yeni kampanya kapsamında, sınırlı süreyle McDonald’s Türkiye restoranlarında sunulacak Happy Meal menülerinin içinden, markanın ikonik unsurlarını temsil eden özel oyuncaklar çıkacak.

Restoran içi kiosklar, nakliye kamyonları, McDonald’s mutfağı gibi markanın temel yapı taşlarından ilham alan özel oyuncak serisi, küçük misafirlerin hayal gücünü zenginleştirirken McDonald’s’ın eğlenceli dünyasını da keşfetmelerini sağlıyor.

“Happy Meal oyuncaklarında önceliğimiz güvenlik”

Her oyuncağın global kalite ve güvenlik standartlarına uygun olarak sıkı denetimlerden geçerek üretildiğini kaydeden McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, “Yıllardır çocuklarla buluşturduğumuz Happy Meal oyuncakları dünyada olduğu gibi ülkemizde de heyecanla takip ediliyor. Bu heyecanı daima güvenle sürdürebilmek için her oyuncağın üretiminde yüksek standartlarımızı tavizsiz uyguluyoruz. Tüm oyuncaklarımıız uzun soluklu planlamalarla ve sıkı kontrollerle üretiliyor” ifadelerini kullandı.