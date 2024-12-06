McDonald’s Türkiye’den “Yan Yana” kampanyası

Dünyanın en değerli hızlı servis restoranı McDonald’s Türkiye, yeni reklam kampanyasını devreye aldı. 1986’dan bugüne Türkiye ile birlikte attığı adımları ve dokunduğu hayatları ekrana taşıyan McDonald’s Türkiye, “Yan Yana” kampanyasında restoran çalışanlarından yerli tedarikçilerine kadar uzanan geniş bir yapının samimi ve ilham verici hikayelerine yer veriyor.

1986’dan bugüne Türkiye’nin yanında

Ürünlerinin yüzde 98’ini Türkiye’nin köklü markalarından tedarik eden McDonald’s Türkiye, yeni reklam filmlerinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı sponsorluğu ile takıma verdiği desteği “omuz omuza”, gençlerle ve çocuklarla yan yana oluşunu da “baş başa” ve “kalp kalbe” ifadeleriyle dile getiriyor. Marka, tüketicileri, çalışanları, çiftçileri ve tedarikçileriyle kurduğu samimi bağın hikayesini reklam filminde “Türkiye ile yan yanayız” mesajıyla izleyicilere aktarıyor.

Anadolu topraklarından restoranlara...

McDonald’s Türkiye’nin menülerinde kullandığı dana etini Namet’ten, patatesi Fine Food’tan tedarik ettiğini anlatan reklam filminde, Bursa İnegöl’den bir çiftçi McDonald’s Türkiye’ye tedarik ettiği patateslerle ilgili, “Sevgi ekeceksin ki o çok sevilen meşhur patatesi biçesin” sözüyle, markayla kurduğu iş birliğini gururla anlatıyor.

Hayalleri McDonald’s Türkiye ile gerçek oldu

McDonald’s Türkiye, yeni kampanyasının reklam filmlerinde çalışanlarına da yer verdi. Aile ekonomisine destek olmak için işe başladığı McDonald’s Türkiye’de, çocuklarıyla ve eşiyle birlikte çalışmaya devam ettiklerini dile getiren bir “Misafir Deneyim Lideri” markayı ikinci ailesi olarak tanımlıyor. “Operasyon Müdürü” olarak görev yapan bir başka çalışan ise, yarı zamanlı olarak işe başladığı McDonald’s Türkiye’de sunulan imkanlar sayesinde kariyer basamaklarını hızla tırmandığını ve kısa sürede yönetici kadroda görev yapmaya başladığını dile getiriyor.