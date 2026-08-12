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McDonald's'ın ekmekleri Kocaeli'de üretilecek: Meksikalı gıda devi iki fabrika kuruyor

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından Meksikalı gıda devi Grupo Bimbo bünyesindeki Bimbo QSR, iki yeni fabrika kurmak üzere arsa satın aldı. Önümüzdeki aylarda temellerinin atılması planlanan iki tesiste başta McDonald's restoranlarında kullanılan hamburger ekmekleri olmak üzere farklı ürünlerin üretilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi
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McDonald's'ın ekmekleri Kocaeli'de üretilecek: Meksikalı gıda devi iki fabrika kuruyor
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde uzun süredir devam eden hukuki ve altyapı problemlerinin aşılmasıyla Gıda İhtisas OSB’de yatırımlar hız kazandı. Meksika merkezli Grupo Bimbo’nun bünyesindeki Bimbo QSR de OSB’den satın aldığı araziye iki yeni fabrika kurmak için hazırlıklara başladı. Yeni tesislerde öncelikli olarak Türkiye ve yurt dışındaki McDonald's restoranlarında kullanılan hamburger ekmeklerinin üretilmesi planlanıyor.

İki tesis kurulacak

Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, İstanbul'da hali hazırda tesisi bulunan Meksikalı firmanın OSB sınırları içerisinde arsa satın aldığını açıkladı.

Önümüzdeki aylarda temellerinin atılması planlanan iki tesiste başta McDonald's restoranlarında kullanılan hamburger ekmekleri olmak üzere farklı ürünlerin üretilmesi hedefleniyor.

Dünyanın dev fırıncılık şirketi Kocaeli’ye yatırım yapacak

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre Kandıra'ya yatırım yapacak Bimbo QSR, 1945 yılında kurulan Grupo Bimbo bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Dünyanın en büyük fırıncılık şirketlerinden biri olan Grupo Bimbo'nun 96 ülkede varlığı bulunuyor. Şirket 39 ülkede doğrudan faaliyet gösterirken, 57 ülkeye stratejik ortaklıklar aracılığıyla ulaşıyor.

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