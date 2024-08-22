McDonalds'ın Instagram hesabı hacklendi: ‘Meme token’ tanıtımı yapıldı

ABD’li yemek zinciri McDonald’s’ın Instagram hesabı bir grup hacker tarafından ele geçirildi. Hackerler, sosyal paylaşım sitesinden Solana ağında çıkarlan GRIMACE isimli bir ‘meme token’ın tanıtımını yaptı. Tanıtımın ardından token’in piyasa değeri 100 bin dolardan 20 milyon dolara ulaştı.

"Solana'daki 700.000 dolar için teşekkür ederim"

Sözcü'nün haberine göre 5 milyondan fazla takipçinin bulunduğu hesabın hacklendiğinin anlaşmasının üzerine kullanıcılar satış yapmaya başladı ve token’ın değeri 1 milyon doların altına düştü. Hacker grubun, Mcdonald’s’ın Instagram’daki biyografisine "Solana'daki 700.000 dolar için teşekkür ederim" notu düştüğü görüldü.

Biyografide ayrıca Afrika kökenliler için aşağılayıcı olarak kabul edilen “nigga” ifadesi ile Hindistan bayrağı da kullanıldı.

Yetkiler özür diledi

McDonald’s resmi bir açıklama yapmadı ancak The Us Sun’a konuşan yetkili, yaşananlardan dolayı özür diledi. Yetkili, “Sosyal medya hesabımızı etkileyen münferit olayın farkındayız. Hesaptaki sorunu çözdük. Bu süredeki paylaşılan saldırgan dil için takipçilerimizden özür dileriz” dedi.