MCT Technic, Automechanika Frankfurt’ta Türkiye’nin ilk yerli NOx sensörlerini tanıtacak

Azot oksit (NOx) emisyonları, dünya genelinde hava kirliliğinin önemli bir sebebi olarak biliniyor. Avrupa’da giderek daha sıkı hale gelen emisyon standartları, otomotiv sektöründe bu zararlı gazların azaltılması için çözümler geliştirilmesini zorunlu hale getirdi.

MCT Technic tarafından geliştirilen NOx sensörleri, egzoz gazlarındaki NOx seviyelerini tespit ederek motor kontrol sistemlerine gerekli ayarlamaları yapmaları için veri sağlıyor. Bu sensörler, araçların çevreye daha az zarar vermesini sağlayarak karbon salınımını azaltmada kritik bir rol oynuyor.

Fuara ilişkin açıklama yapan MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz, “Automechanika Frankfurt Fuarı’nda, özellikle çevre dostu teknolojilerimizi sergileme fırsatı bulduğumuz için büyük bir gurur duyuyoruz.

“Sürdürülebilirlik için kritik rol oynuyor”

Geliştirdiğimiz NOx sensörleri, sadece otomotiv sektöründe değil, küresel anlamda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynuyor. Dünyanın dört bir yanındaki emisyon standartlarına uyum sağlamak için tasarladığımız bu sensörler, hava kirliliğinin azaltılmasına ve gelecekte daha temiz bir dünya inşa edilmesine katkı sağlıyor. MCT Technic olarak, inovasyon ve mühendislik gücümüzle çevreye duyarlı çözümler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Automechanika’da Yenilikçi Çözümler

Automechanika Frankfurt, otomotiv endüstrisinin en önemli etkinliklerinden biri olarak biliniyor. MCT Technic, bu fuarda yer alarak, özellikle NOx sensörleri ile araç emisyonlarını kontrol etme konusundaki yenilikçi çözümlerini sergiliyor. Bu sensörler, Avrupa’daki sıkı emisyon standartlarıyla uyumlu olup, hava kalitesini iyileştirmek ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlamak için tasarlandı.