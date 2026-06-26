MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, New York’ta resmi temaslarda bulundu

Program kapsamında ilk olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’ni ziyaret eden Yılmaz, uluslararası iş birliği mekanizmaları ve küresel diplomasi süreçlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Yılmaz, daha sonra New York’taki Türkevi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal’ı ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ile KKTC’nin uluslararası platformlardaki çalışmaları ile ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi.

New York temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’nda düzenlenen toplantıya da katılan Yılmaz, Başkonsolos Yardımcısı ve Ticaret Ataşeleri ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatları, yüksek teknoloji alanındaki iş birlikleri ve Türk şirketlerinin ABD pazarındaki büyüme potansiyeli ele alındı.

Programın devamında Galatasaray USA Başkanı Yusuf Başusta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Amerika’da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya Portx Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ulu, TABNET Başkanı Ömer Kalafatoğlu, UAİD Başkanı Derya Taşkın, ASKON USA Başkanı Berke Ayazlı, TUCCI Başkanı Dinçer Ocak, CEO Club New York CEO’su Jimmy Cüneyt Gürkan ile yazılım teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Serhat Duran katıldı.

Toplantıda, Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, ABD’deki yatırım fırsatları, teknoloji odaklı girişimler ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geleceği değerlendirildi. Katılımcılar ayrıca yeni iş birlikleri ve ortak proje imkanları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Program kapsamında Hacı Yılmaz, MCT Technic’in isim sponsorluğunu üstlendiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın özel formasını Galatasaray USA Başkanı Yusuf Başusta’ya takdim etti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Hacı Yılmaz, New York’ta gerçekleştirilen temasların uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından verimli geçtiğini belirtti.

Yılmaz, yüksek teknoloji, otomotiv teknolojileri, sürdürülebilir üretim ve Ar-Ge odaklı alanlarda Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade ederek, bu görüşmelerin MCT Technic’in küresel büyüme stratejisine katkı sağlayacağını söyledi.