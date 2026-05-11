MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz’dan Türkiye Basketbol Federasyonu’na ziyaret

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, Türk basketbolunun gelişimi, sporun sürdürülebilir yapısına katkı sağlayacak projeler ve spor dünyasında kurumsal iş birliklerinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette ayrıca, MCT Technic’in Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile yürüttüğü sponsorluk süreci ve sporun farklı alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Görüşmenin ardından MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, Hidayet Türkoğlu’na sporculuk dönemine atıfta bulunan özel bir poster takdim etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Hacı Yılmaz’a seramik basketbol topu hediye etti.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Hacı Yılmaz, sporun yalnızca saha içi başarılarla değil; gençlere ilham veren, kurumlar arasında güçlü bağlar oluşturan yapısıyla da önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

MCT Technic, çevre teknolojileri alanındaki çalışmalarının yanı sıra sporun gelişimine katkı sağlayan projelerde yer almaya devam ediyor.