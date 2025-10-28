  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. MCT Technic’ten Cumhuriyet’in 102. yılına özel film: “Ben Bir Çınarım”
Takip Et

MCT Technic’ten Cumhuriyet’in 102. yılına özel film: “Ben Bir Çınarım”

Türkiye’nin ilk yerli NOx sensörünü üreten çevre teknolojileri şirketi MCT Technic, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla hazırladığı “Ben Bir Çınarım” adlı filmi yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MCT Technic’ten Cumhuriyet’in 102. yılına özel film: “Ben Bir Çınarım”
Takip Et

Yapımını Nebula İstanbul’un, proje yönetimi ve iletişim sürecini ise Volantis Agency’nin üstlendiği film, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne uzanan gelişim yolculuğunu anlatıyor. Film, geçmişin köklerinden beslenip geleceğe uzanan bir ülkenin hikâyesini “çınar” metaforu üzerinden ele alıyor.

MCT Technic, yerli imkânlarla geliştirdiği NOx sensörleriyle karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlayan çevre dostu teknolojiler üretiyor. Şirket, aynı zamanda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın isim sponsoru olarak spor ve gençlik alanlarında da faaliyet gösteriyor.

MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz, hazırladıkları reklam filmine ilişkin yaptığı açıklamada, “MCT Technic olarak yerli üretim kabiliyetimizi Cumhuriyet’in kazanımlarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz. ‘Ben Bir Çınarım’ filmi, kökleri Cumhuriyet’te, dalları gelecekte olan bir ülkenin hikâyesine saygı duruşumuzdur.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in 102. yılı onuruna hazırlanan film, MCT Technic’in dijital platformlarında izlenebiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’a saldırı iddiasını paylaşan 14 yaşındaki çocuk çıktıMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’a saldırı iddiasını paylaşan 14 yaşındaki çocuk çıktıGündem
Manavgat Belediyesi'ne soruşturma: 24 gözaltı dahaManavgat Belediyesi'ne soruşturma: 24 gözaltı dahaGündem
Yapı marketlerde fiyatlar uçtu: Vatandaş onarım yerine ertelemeyi seçiyorYapı marketlerde fiyatlar uçtu: Vatandaş onarım yerine ertelemeyi seçiyorEkonomi

 

Şirket Haberleri
CNR Group Enerji ısı pompalarıyla enerji dönüşümünde fark yaratıyor
CNR Group Enerji ısı pompalarıyla enerji dönüşümünde fark yaratıyor
Nokta Yemek, Konya’da TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan tek firma oldu
Nokta Yemek, Konya’da TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan tek firma oldu
İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetin 102. yılını açılışının 7. yıl dönümünü kutluyor
İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetin 102. yılını açılışının 7. yıl dönümünü kutluyor
Traktör pazarı küçülürken TürkTraktör büyümeye devam etti
Traktör pazarı küçülürken TürkTraktör büyümeye devam etti
Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den çekilme kararı aldı
Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den çekilme kararı aldı
Goodyear, Sultantur Uluslararası Nakliye ile Checkpoint anlaşmasını imzaladı
Goodyear, Sultantur Uluslararası Nakliye ile Checkpoint anlaşmasını imzaladı