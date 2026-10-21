MEB ve Akbank'tan mesleki eğitimde ileri dönüşüm iş birliği

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Akbank arasında “Dönüşümde Gelecek Var” projesinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla imzalanan İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü uygulama aşamasına geçti. Protokol kapsamında hazırlanan İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi programı, Hatay’da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Tören; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, Hatay İl Millî Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Protokol ile MEB’in Sıfır Atık çalışmalarının önemli bir parçası olarak meslek liselerinin eğitim modelindeki ileri dönüşüm uygulamaları çeşitlendirilecek. Öğretmenler tarafından sunulacak eğitim modülüyle öğrencilerin sürdürülebilir üretim ve ileri dönüşüm alanlarındaki mevcut bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi, mesleki becerilerinin yenilikçi uygulamalarla zenginleştirilmesi ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun yetkinliklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

"Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiyi öğrencilerimizle buluşturuyoruz"

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Akbank arasında “Dönüşümde Gelecek Var” projesinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla imzalanan İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü uygulama aşamasına geçti. Protokol kapsamında hazırlanan İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi programı, Hatay’da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Tören; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, Hatay İl Millî Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Protokol ile MEB’in Sıfır Atık çalışmalarının önemli bir parçası olarak meslek liselerinin eğitim modelindeki ileri dönüşüm uygulamaları çeşitlendirilecek. Öğretmenler tarafından sunulacak eğitim modülüyle öğrencilerin sürdürülebilir üretim ve ileri dönüşüm alanlarındaki mevcut bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi, mesleki becerilerinin yenilikçi uygulamalarla zenginleştirilmesi ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun yetkinliklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar 45 binden fazla okulun temel seviye sıfır atık belgesi aldığını, 10 milyondan fazla öğrenciye sıfır atık eğitimi verildiğini söyledi. Ökten, COP31 sürecinde öğrencilerin iklim zirveleri ve çalıştaylarda geliştirdiği fikirlerin uluslararası platforma taşınacağını belirtti.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "Köklerden Geleceğe" anlayışı doğrultusunda bilgi ve beceriyi değer ve erdemle buluşturan, kaynaklarını israf etmeyen, tabiatla dost ve atığı değere dönüştüren nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

MEB İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030 doğrultusunda eğitim sisteminin tamamını kapsayan adımlar attıklarını belirten Ökten, bugüne kadar 45 binden fazla okula temel seviye sıfır atık belgesi kazandırıldığını, 10 milyondan fazla öğrenciye sıfır atık eğitimi verildiğini bildirdi.

Bu kapsamda 1.544 geri dönüşüm kütüphanesi oluşturulduğunu ve 100 bin ton atık kâğıdın yeniden ekonomiye kazandırıldığını aktaran Ökten, "Dönüşümde Gelecek Var" projesiyle kullanım ömrünü tamamlayan mobilyaların ileri dönüşüm uygulamalarıyla yeniden eğitime kazandırıldığını ifade etti.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlandığını hatırlatan Ökten, bu süreci Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin dönüştürücü gücünü dünyayla paylaşmak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Ökten, çocukların ve gençlerin iklim zirveleri ile çalıştaylarda geliştirdiği fikirleri COP31'e taşıyacaklarını, Türkiye İklim Okulu'nda öğretmenlerin ve öğrencilerin çalışmalarını uluslararası toplumla buluşturacaklarını söyledi.

Kamunun imkânları, özel sektörün katkısı ve milletin gönül birliğinin aynı hedefte buluşmasının önemine işaret eden Ökten, Akbank'a ve çalışmaya katkı sağlayan yöneticilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

"İleri dönüşümü mesleki eğitimin kalıcı bir parçası hâline getireceğiz"

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, “Dönüşümde Gelecek Var” projesi kapsamında bugüne kadar Hatay’daki yüzlerce okula yeni mobilyalar kazandırdıklarını ve yüz binlerce öğrencinin öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunduklarını belirtti. Demiralp, Millî Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol kapsamında Türkiye genelinde bini aşkın öğretmene ileri dönüşüm konusunda destek vereceklerini açıkladı.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini, insan ve dünya için kalıcı değer üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu anlayışla hayata geçirilen “Dönüşümde Gelecek Var” projesi kapsamında, Akbank Genel Müdürlük binasında kullanım ömrünü tamamlayan mobilyaların, öğretmenlerin rehberliğinde gençler tarafından yeni mobilyalara dönüştürüldüğünü belirten Demiralp, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede dayanışma ve dönüşümün bir parçası olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Millî Eğitim Bakanlığının yönlendirmesi ve desteğiyle bugüne kadar Hatay'daki yüzlerce okula yeni mobilyalar kazandırdıklarını aktaran Demiralp, yüz binlerce öğrencinin öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

“Eğiticinin Eğitimi” programıyla projede yeni bir döneme girdiklerini belirten Demiralp, Millî Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol kapsamında Türkiye genelinde bini aşkın öğretmeni ileri dönüşüm konusunda destekleyeceklerini bildirdi.

Öğretmenlerin edindikleri bilgi ve becerileri meslek lisesi öğrencilerine aktaracağını ifade eden Demiralp, böylece ileri dönüşümün mesleki eğitimin kalıcı bir parçası hâline getirilmesini, geleceğin ileri dönüşüm ustalarının ve yeşil yakalı iş gücünün yetişmesine katkı sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.