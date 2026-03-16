Mec Chemical’ın kurucusu Murat Beyazlı: Atıkların da dijital haritası çıkarılmalı

ANKARA(EKONOMİ)

Avrupa’daki katı atık yönetimine ilişkin regülasyonları, Almanya ve İspanya’daki ofisleri aracılığıyla takip eden Bursa merkezli Mec Chemical’ın kurucusu Murat Beyazlı, Türkiye’de atıkların da dijital haritasının çıkarılmasını önerdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın gıda ve içecek sektöründe kullanılan plastik ürünlerin yasaklanmasına yönelik çalışmasının önemine işaret eden Beyazlı, “Ülkemizde başta sıfır atık projesi olmak üzere önemli adımlar atılıyor ancak bir an önce atığın dijital haritası çıkarılmalı” uyarısında bulundu.

Beyazlı, yeni düzenleme kapsamında plastik çatal, bıçak, kaşık, yemek çubuğu, tabak, plastik pipet, plastik çubuklu kulak pamukları ile genleştirilmiş polistirenden (EPS-köpük) üretilen gıda ve içecek kapları gibi birçok tek kullanımlık plastik ürünün piyasaya sunulması sona erdirileceğini aktardı.

Bakanlığın hayata geçirdiği önemli düzenlemelerin yeşil dönüşümün yumuşak karnı izlenebilir adımıyla birleştirilmesinin önemli olduğunu anlatan Murat Beyazlı, böylece hem ekonomi hem de çevre için önemli bir aşamanın kat edilmiş olacağını bildirdi.

Beyazlı yerel yönetimlerin de plastik sektöründe dijital haritalama, atığın dijital haritasının çıkarılması gibi projeler hayata geçirilmesi gerektiğini vurgularken şöyle konuştu:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın norm haline geldiği 2026 yılında, geri dönüşüm sektörü sadece atıkları eritip yeniden kalıplamaktan çıkıp, ileri mühendislik gerektiren bir disipline dönüştü. İşin temelinde ise endüstrinin güvenerek kullanabileceği nitelikte 'kaynağı belli ve temiz' atığa ulaşmak yatıyor."

"Atığın nereden geldiği, nasıl ayrıştırıldığı tam olarak takip edilemiyor"

MEC Chemical olarak, R-LDPE ve R-BOPP gibi ürünlerde sürdürülebilirliği merkeze aldıklarını ancak sektörün yapısal bir atık ayrıştırma sorunuyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Beyazlı sözlerine şöyle devam etti:

"Plastik geri dönüşümünde en büyük eksikliğimiz izlenebilirlik. Atığın nereden geldiği, nasıl ayrıştırıldığı tam olarak takip edilemiyor. Oysa ki kaynağı belli olan atığı doğru işlediğinizde, onu orijinaline yakın, çok daha yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürebilirsiniz. Burada yerel yönetimlere ve kamuya büyük iş düşüyor."

Almanya ve İspanya’da faaliyet gösteren şirketin, Avrupa’daki bu ofisleri aracılığıyla kıtadaki atık yönetim regülasyonlarını yakından takip ettiğini dile getiren Beyazlı, "Atığın izlenebilmesi ve ayrıştırılmasına yönelik teknolojik bir analiz desteği sunulması kritik önemde. Atığın dijital haritası çıkarıldığında, doğru yerde, doğru katma değerle ve doğru fiyatlandırmayla sektörün önü açılacak, şirketlerin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) maliyetleri daha rasyonel bir zemine oturacaktır" değerlendirmesinde bulundu.