Mecalac Türkiye Genel Müdürü Can Uzer: "Mecalac, Türkiye’de kapasite artıyor"

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İnşaat, enerji servisleri, çelik konstrüksiyon, yol yapım ekipmanları, nakliye ve çekme ekipmanları, yüksek basınç tankları, bağcılık gibi alanlarda 170 ülkede 230 şirketi ve 23 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Fayat Group, Fransa merkezli Mecalac Grup ile satış anlaşması imzaladı. Mecalac Türkiye Genel Müdürü Cevdet Can Uzer, “Çatısı altındaki Bomag ve Dynapack ile asfalt makinesi üreten Fayat Group, Mecalac ile beraber kazı makinelerinin de sahibi olacak. Bu satın alma Türkiye için olumlu olacak” dedi.

Mecalac’ın Türkiye’ye gelerek katma değer yaratmış en iyi yatırımcılardan biri olduğunu söyleyen Uzer, “Mecalac iş makinesi alanında 50 yıldır faaliyet gösteriyor. Fransız sermayeli aile şirketi olan Fayat Group, yine bir aile şirketi olan Mecalac’ın yüzde 100 hissesini satın aldı. Daralmış pazar koşullarına rağmen 2024 yılında büyüklüğü 5.7 milyar euroya ulaşan Fayat Group çatısı altındaki tüm şirketler otonom faaliyet gösteriyor. Satın alınan şirketlerin markaları ve iç organizasyonları muhafaza ediliyor. Mecalac da aynı şekilde faaliyetlerine devam edecek” açıklamalarında bulundu.

İmzalanan anlaşma satın alma anlaşması sonrasında Fayat Group’un, antitrust kapsamında incelendiğini dile getiren Uzer, “Ölçek olarak büyük bir grup şirketi olduğu için Mecalac’ı aldıktan sonra tekelleşme olup olmadığı inceleniyor. Avrupa ülkelerinin tamamını kapsayan inceleme sürecinin Haziran ayında tamamlanmış olması bekleniyor. Bununla beraber Mecalac’a daha fazla yatırım yapılacağını öngörüyoruz. Fabrikamızda, aynı zamanda makinelerin şasesi, kepçesi, kolları gibi metal konstrüksiyon imalatını yaparak, Mecalac Grup şirketlerine tedarik ediyoruz. Potansiyelimizden istifade edeceklerini düşünüyoruz” diye konuştu.

Kaynaklı konstrüksiyon imalatının kapasitesini artırmaya devam edeceklerini söyleyen Uzer, zorlu piyasa koşullarına rağmen 2024 yılı içerisinde tesis içerisinde 700 bin euronun üzerinde yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.