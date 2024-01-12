Mecprom, vinç sektöründe yatırımlarla büyüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

2020 yılında proje ve mühendislik çözümlerinde yenilik amacıyla kurulan Mecprom, kısa sürede birçok firmanın çözüm ortağı oldu. Bu kapsamda sivil ve askeri alanda araç üstü vinç, fabrika içi modüler taşıma sistemleri, ağır vasıta kurtarıcıları, tasarım ve prototip üreten Mecprom’un ana hedefi sektörün öncüsü olmak. Mecprom kurucu ortaklarından İş Geliştirme Müdürü Mehmet Karakaya, yatırımları ve gelecek planlamaları hakkında EKONOMİ’ye konuştu.

2023 yılında yaklaşık 130 araca vinç monte edildiğini aktaran Karakaya, “Kapalı ve açık alanlarla beraber 15 bin metrekare alanda yaklaşık 100 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl bu üretim alanımızı iki katına çıkartmayı hedeflemekteyiz. Mecprom olarak, genç ve dinamik bir ekibi, tecrübeli bir ekiple birleştirerek hareket ediyoruz. Mecprom, bir vizyon firması olarak, her çıkan ürünün, bir önceki üründen daha iyi olmasını hedeflemektedir. Bununla beraber gerekli inovasyon çalışmalarını yaparak ürünün tasarımdan nihai kullanıcısına kadar tüm paydaşlarımızın keyif almasıdır. Milli ve manevi değerlerle beraber herkesin ortak paydada buluşacağı bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimiz için yıllık ciromuz her yıl hedefimizin de üzerine çıkıyor. Bu yılki üretimimizi geçen yıla oranla yaklaşık 6 kat artırarak yolumuza devam ettik” dedi.

Firmanın iç ve dış pazar oranlarından bahseden Karakaya, “Üretimimizin yüzde 20’lik kısmını ihraç ediyoruz. Ortadoğu ülkelerine ve Ukrayna’ya ihracatımız devam ediyor. Kalan yüzde 80’lik üretimimiz ile de iç pazara hitap ediyoruz. İç pazarda da payımız her geçen gün büyüyor. Aylık üretim bazında baktığımız zaman şu anda iç pazarın yüzde 7’sine hitap ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni model ürünlerimizin üretimine başlayarak bu oranı çok daha yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

Teknolojik sistem ve alt sistemler üzerine Mehmet Karakaya, “Net bir şekilde ifade edebilirim ki bütün yeni projelerimizde testlerden yüzde yüz oranında başarı ile geçmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar ürettiğimiz ürünlerin hiçbiri, yapılan testlerden kalmadı. Genel olarak proje işleri yapıyoruz. Bu sebeple küçük bir bölüm haricinde seri imalata geçmeyi düşünmüyoruz. Müşterilerimizin istediği ve hayal ettiği ürünleri ortaya çıkartıyoruz” dedi.

2023 yılında 1,5 milyon Euro yatırım yaptıklarını Karakaya, “CNC ve universal torna tezgâhları, ölçüm ve test cihazları, boru işleme makinaları ile 2023 yılı içerisinde 1,5 milyon Euro civarında bir yatırım yaptık. 2024 yılı içerisinde de yine makine yatırımlarımızla beraber boyahane yatırımımız olacak, bu yatırımlar ile de en az 2,5 milyon Euro yatırım yapmış olacağız” dedi.

Sektörde karşılaştıkları problemlere de değinen Karakaya, “İş makinası sektörünün gelişmesi için araç sektöründe olduğu gibi devletimizin ilgili birimlerince takip edilebilirliği çözmesi gerekiyor. Ürünlere bir seri numarası verilmesi durumunda takip edilebilirliği açısından açısından güzel olacaktır” İfadelerini kullandı. 2024 ile beraber yeni kuşak bireylerin iş hayatına gireceğini ve bu bireylerin adapte olabilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Karakaya ilerleyen süreçlerde bu tedbirlerin faydasını göreceklerini de sözlerine ekledi.