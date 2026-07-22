MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş: "Yıllık 400 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz"

BURCU SUNA /KONYA

1- Öncelikle MEDAŞ'ı okuyucularımız için kısaca tanıtabilir misiniz? Şirketinizin faaliyet gösterdiği bölgedeki konumu ve büyüklüğü hakkında bilgi verir misiniz?

Erol Uçmazbaş:

MEDAŞ olarak Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir olmak üzere 6 ilde yaklaşık 4 milyon tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti sunuyoruz. Yaklaşık 80 bin kilometrekarelik hizmet alanımız, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor. 124 bin kilometreyi aşan hat uzunluğumuz ve 69 binden fazla trafomuzla Türkiye'nin en geniş dağıtım şebekelerinden birini işletiyoruz. Hizmet verdiğimiz coğrafi alan, şebeke büyüklüğü ve tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketleri arasında yer alıyoruz. Özelleştirme sürecinden bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, bakım faaliyetleri ve teknoloji odaklı çalışmalar sayesinde bölgemizin enerji altyapısını sürekli geliştiriyoruz. Bugün sadece enerji dağıtan bir şirket değil; yatırımlarıyla bölgesel kalkınmayı destekleyen, dijital dönüşüme öncülük eden ve enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bir altyapı kuruluşu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu ölçek ve sorumluluk da bizi sektörün en fazla yatırım yapan dağıtım şirketlerinden biri haline getiriyor.

2- Elektrik dağıtım sektöründe yatırım gücü büyük önem taşıyor. MEDAŞ'ın önümüzdeki uygulama dönemi için planladığı yatırım büyüklüğü nedir?

Erol Uçmazbaş:

Enerji altyapısının sürekli gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Önümüzdeki uygulama dönemi kapsamında yıllık yaklaşık 400 milyon USD tutarında yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yatırım programı; şebeke yenileme çalışmaları, kapasite artırımları, yeni tesis yatırımları, dijital dönüşüm projeleri ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik uygulamaları kapsıyor. MEDAŞ olarak sektörümüzde en fazla yatırım yapan dağıtım şirketleri arasında yer almaya devam edeceğiz.

3- MEDAŞ’ın önceki yıllardaki yatırımlarında hangi öncelikler öne çıktı? Önümüzdeki dönemde yatırım yaklaşımınız nasıl şekillenecek?

Erol Uçmazbaş:

Önceki yıllardaki yatırımlarımızda temel önceliğimiz; mevcut şebekenin yenilenmesi, güçlendirilmesi ve artan enerji talebine cevap verebilecek bir yapıya kavuşturulması oldu. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlayan tesisleri yeniledik, alternatif besleme hatları oluşturduk, yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşıladık ve uygun bölgelerde havai hatları yer altına aldık. Böylece daha güvenli, dayanıklı ve çevreyle uyumlu bir dağıtım altyapısı oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda müşteri başına düşen kesinti süresinde yüzde 54 oranında iyileşme sağladık. Önümüzdeki yıllara ilişkin yatırımlarımızı ise hizmet bölgemizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını dikkate alan kapsamlı bir master plan doğrultusunda planlıyoruz. Şebekenin mevcut durumunu, nüfus ve tüketim artışını, yeni yerleşim ve sanayi alanlarını, yenilenebilir enerji üretim tesislerinin bağlantı ihtiyaçlarını ve bölgesel gelişmeleri birlikte değerlendiriyoruz. Bu planlama doğrultusunda enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi, kesinti sürelerini daha da azaltmayı ve uzun vadede sürdürülebilir bir dağıtım altyapısı oluşturmayı amaçlıyoruz.

4- Elektrik dağıtım sektöründe havai hatların yer altına alınması, güvenlik ve şehirleşme açısından giderek daha fazla önem kazanıyor. MEDAŞ bu dönüşümü nasıl planlıyor ve yer altı şebeke yatırımları bölgeye hangi katkıları sağlıyor?

Erol Uçmazbaş:

Havai hatların yer altına alınmasını; enerji arz güvenliği, şebeke dayanıklılığı, çevresel uyum ve şehir estetiği açısından önemli bir yatırım alanı olarak değerlendiriyoruz. Teknik ve ekonomik açıdan uygun olan bölgelerde yürüttüğümüz dönüşüm çalışmalarıyla şebekemizi dış etkenlere karşı daha korunaklı hâle getiriyoruz. Özellikle şiddetli rüzgâr, yoğun kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarının neden olabileceği arıza risklerini azaltırken, bakım ve işletme faaliyetlerinin daha güvenli ve etkin yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda görüntü kirliliğini azaltarak kentlerin daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşmasını destekliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde altyapı kalitesini yükseltmeyi, kesinti sürelerini azaltmayı ve abonelerimize daha güvenli, kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

5- Genel aydınlatma altyapısında önümüzdeki yıllara ilişkin nasıl bir yol haritanız bulunuyor? LED dönüşümü, Milli Akıllı Sayaç Sistemi ve dijitalleşme başlıklarında ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz?

Erol Uçmazbaş:

Genel aydınlatmayı yalnızca şehirlerin görünümünü iyileştiren bir hizmet olarak değil; enerji verimliliği, güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi açısından önemli bir yatırım alanı olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda yeni aydınlatma tesislerinde enerji verimliliği yüksek LED armatürleri tercih ederken, ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut armatürlerin dönüşümünü de planlı şekilde sürdürüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2025–2029 dönemine yönelik belirlediği hedefler kapsamında, hizmet bölgemizde yeni tesisler ve mevcut tesislerin dönüşümü dâhil toplam 270 binin üzerinde LED armatürün sisteme kazandırılması öngörülüyor. Biz de yatırımlarımızı bu beş yıllık plan doğrultusunda; teknik uygunluk, enerji tasarrufu, yatırımın geri dönüş süresi ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak planlıyoruz. LED dönüşümü sayesinde enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini azaltırken, daha uzun ömürlü ve verimli bir aydınlatma altyapısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde hazırlıklarımız yalnızca armatür dönüşümüyle sınırlı değil. Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında sayaç, haberleşme ve veri yönetimi altyapılarımızın yeni sisteme uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akıllı ölçüm sistemleriyle tüketim, kesinti ve sayaç verilerinin daha etkin takip edilmesini; uzaktan okuma ve kontrol imkânlarının geliştirilmesini hedefliyoruz. Dijitalleşme yatırımlarımızla da aydınlatma tesislerinin ve şebeke unsurlarının merkezî sistemler üzerinden daha etkin izlenmesini, olası arıza ve verimsizliklerin daha hızlı tespit edilmesini amaçlıyoruz. Böylece daha az enerji tüketen, uzaktan izlenebilen, veriye dayalı ve sürdürülebilir bir aydınlatma altyapısına geçiş için bugünden hazırlık yapıyoruz.

6- Dijitalleşme artık tüm sektörlerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. MEDAŞ’ın dijital dönüşüm yaklaşımı operasyonel verimliliğe, hizmet kalitesine nasıl katkı sağlıyor?

Erol Uçmazbaş:

Dijitalleşmeyi yalnızca işlemleri kolaylaştıran bir araç olarak değil; hizmet kalitesini, verimliliği, çalışan güvenliğini, müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliği destekleyen bütüncül bir dönüşüm olarak değerlendiriyoruz. Her yıl yaklaşık 39 bin proje elektronik imza ile onaylanıyor ve iş süreçlerimizin yüzde 80’i yerli yazılımlar üzerinden yönetiliyor. İşlemlerin dijital ortamda yürütülmesiyle hizmetlerimizi daha hızlı, şeffaf ve izlenebilir hâle getirirken matbu evrak kullanımını da önemli ölçüde azaltıyoruz. Böylece kâğıt tüketiminin ve buna bağlı çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlıyoruz. SCADA altyapımızla şebekemizi anlık olarak izliyor ve arızalara daha hızlı müdahale ediyoruz. OSOS sistemiyle tüketim verilerini uzaktan takip ediyor, aydınlatma tesislerini uzaktan kontrol edebiliyoruz. Canlı Hat Bakımı uygulamalarımız sayesinde ise enerji akışını kesmeden şebeke üzerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz. Bu uygulama, kesintilerin ve hizmet kayıplarının önlenmesine katkı sağlarken bakım faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına imkân veriyor. Saha operasyonlarımızda kullandığımız görüntülü teyit ve denetim uygulamaları sayesinde gerçekleştirilen çalışmalar merkezden anlık olarak takip ediliyor. Özellikle anahtarlama ve saha müdahalelerinde yapılan işlemlerin görüntülü olarak doğrulanması, çalışan güvenliğini artırırken operasyonların daha kontrollü ve belirlenen standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlıyor. Bunun yanında, sahip olduğumuz verilerin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla yapay zekâ destekli çalışmalar yürütüyoruz. Yapay zekâ ve ileri veri analitiği uygulamalarıyla arızaların önceden tahmin edilmesi, şebekedeki risklerin daha hızlı belirlenmesi, bakım ihtiyaçlarının doğru zamanda planlanması ve karar destek mekanizmalarının geliştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Dijital sistemlerin sağladığı imkânlarla gereksiz saha ziyaretlerini ve araç kullanımını azaltıyor, operasyonel maliyetleri düşürüyor ve karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sunuyoruz. Böylece daha güvenli, hızlı, verimli ve çevreye duyarlı bir elektrik dağıtım hizmeti oluşturuyoruz.

7- Ar-Ge ve teknoloji yatırımları enerji sektörünün geleceğini şekillendirirken, gençlerin ve girişimcilerin bu dönüşümdeki rolü de giderek artıyor. MEDAŞ bu alanlarda hangi çalışmaları yürütüyor?

Erol Uçmazbaş:

Bugüne kadar 48 Ar-Ge projesi yürüttük, bunlardan 17’si devam ediyor. Projelerimizin önemli bir bölümünü yerli yazılımların geliştirilmesi, şebeke yönetiminde verimliliğin artırılması ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar oluşturuyor. Ar-Ge’yi yalnızca MEDAŞ’ın operasyonlarını geliştiren bir faaliyet olarak değil, Türkiye’nin enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Enerji sektöründeki teknolojik dönüşümün gençlerin ve girişimcilerin yenilikçi fikirleriyle daha da hızlanacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Girişimcilik Programımız aracılığıyla enerji alanında ürün ve teknoloji geliştiren girişimlere destek veriyoruz. Programın ikinci döneminde başarılı girişimlere Demo Günü kapsamında toplam 1 milyon TL hibe desteği sağladık. Üniversite Öğrencilerini Destekleme Programımızla da gençlerin enerji sektörüne yönelik yenilikçi iş fikirleri geliştirmelerine katkı sunuyoruz. İkinci kez düzenlediğimiz programda dereceye giren ekiplere yine ödüller verdik. Böylece yalnızca bugünün teknolojilerine yatırım yapmakla kalmıyor, geleceğin enerji çözümlerini geliştirecek gençleri, girişimcileri ve profesyonelleri de destekliyoruz.

8- MEDAŞ’ın müşteri ve paydaş memnuniyeti araştırmalarında elde ettiği sonuçlar dikkat çekiyor. Bu başarının arkasında hangi çalışmalar bulunuyor?

Erol Uçmazbaş:

Müşteri memnuniyetini yalnızca anket sonuçlarıyla ölçülen bir başarı olarak değil, sunduğumuz hizmetin kalitesini gösteren en önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının son dört yıllık müşteri memnuniyeti araştırmalarında üç kez birinci, bir kez ikinci sırada yer aldık. TEDAŞ tarafından gerçekleştirilen muhtar memnuniyeti araştırmalarında da dört yıl üst üste Türkiye birinciliği elde ettik. Bu sonuçların arkasında şebeke altyapısına yaptığımız yatırımlar, dijitalleşme çalışmalarımız, arızalara müdahale hızımız ve çalışanlarımızın özverili gayreti bulunuyor. Çağrı merkezimizde yılda yaklaşık 1,5 milyon çağrının yüzde 96’sını 20 saniyenin altında yanıtlayarak abonelerimizin taleplerine hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz. Bununla birlikte müşterilerimizden, muhtarlardan ve diğer paydaşlarımızdan gelen geri bildirimleri düzenli olarak değerlendiriyor; yatırım ve hizmet planlarımızı bu beklentileri dikkate alarak şekillendiriyoruz.

Çalışanlarımızı en değerli kaynağımız olarak görüyoruz. Müşteri ve paydaş memnuniyetinin, öncelikle çalışanların gelişimini destekleyen ve kurum içi memnuniyeti güçlendiren bir çalışma ortamıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik kapsamlı eğitim programları yürütüyoruz. Liderlik ve profesyonel koçluk alanında Adler Koçluk, Leonardo ve Yeni Bir Lider programlarıyla yöneticilerimizin yetkinliklerini geliştirirken, MBA Programı gibi uygulamalarla çalışanlarımızın küresel standartlarda uzmanlaşmalarını destekliyoruz. Eğitim ve gelişim imkânlarının yanı sıra çalışanlarımızın görüş ve beklentilerini dinliyor, geri bildirimlerini değerlendiriyor ve kurum içi iletişimi güçlendiren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışan memnuniyetinin ve kuruma duyulan aidiyetin artmasının, abonelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesine de doğrudan yansıdığını görüyoruz. Bizim için asıl başarı, abonelerimizin enerjiye güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşabilmesi, ihtiyaç duyduklarında ise karşılarında hızlı ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışı bulabilmesidir.

9- Sektörde özelleştirme yıllardır tartışılan bir konu. MEDAŞ bu süreci nasıl değerlendiriyor?

Erol Uçmazbaş:

Özelleştirme süreciyle birlikte sektörde çok önemli bir dönüşüm yaşandı ve biz bu dönüşümün en iyi örneklerinden biriyiz. Özelleştirme öncesinde yıllık 20 milyon USD yatırım yapılırken, bugün yıllık 400 milyon USD yatrırım yapar hale geldik. Yalnızca şebeke yatırımları değil, bakım faaliyetleri ve dijitalleşme adımları da bu dönemin temel parçaları oldu. 2021–2025 arasında 150 milyon USD civarında bakım harcaması yaptık. Dijitalleşmeyle birlikte enerji taleplerini, proje onaylarını ve tesis kabul süreçlerini tamamen dijital kanallardan yürütüyoruz. EPDK desteğiyle ERP ve Müşteri Bilgi Sistemi projelerimizi de yerli ve milli yazılımlarla geliştiriyoruz. Biz özelleştirmeyi sadece mülkiyet değişimi değil; hizmet kalitesini artırmak, yerli teknolojiyi geliştirmek ve bölge ekonomisine değer katmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Eleştirileri saygıyla karşılıyoruz ancak rakamlar, özelleştirme sonrası yatırımların hem müşteri memnuniyetini hem de enerji güvenliğini ciddi şekilde artırdığını gösteriyor.

10- Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji, enerji sektörünün öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. MEDAŞ bu alanda hangi hedeflerle ilerliyor?

Erol Uçmazbaş:

Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, enerji arz güvenliğinin ve geleceğe dayanıklı bir dağıtım altyapısının temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz enerjinin yüzde 30’u dağıtık üretim kaynaklarından geliyor. Bölgemizde toplam 2.182 MW kurulu güce sahip üretim tesisleri bulunuyor. Ayrıca 441 MW’lık depolamalı GES ve RES yatırımı için ön lisans verildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının dağıtım şebekesine güvenli ve verimli şekilde entegre edilmesi, bizim için yalnızca bir hedef değil, enerji sektörünün geleceği açısından bir zorunluluktur. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı kaynakların verimli kullanılması ve mevcut ekipmanların ekonomiye yeniden kazandırılmasıyla da destekliyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 801 armatürü, 22 orta gerilim hücresini ve 51 kesiciyi yeniden kullanılabilir hâle getirdik. Verimlilik, geri kazanım ve kaynakların etkin kullanımına yönelik çalışmalarımız sayesinde son üç yılda yaklaşık 141 milyon ABD doları tutarında tasarruf sağladık. Bu çalışmalar hem çevresel etkilerin azaltılmasına hem de yatırım kaynaklarımızın daha verimli değerlendirilmesine katkı sunuyor. Şebekemizde gerçekleştirdiğimiz teknolojik ve operasyonel iyileştirmelerle kayıp-kaçak oranımızı yüzde 9,64’ten yüzde 5,44’e düşürdük. Böylece bir yandan yenilenebilir enerji entegrasyonunu artırırken diğer yandan kaynakları verimli kullanan, çevresel etkileri azaltan ve geleceğin enerji ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçlü bir altyapı oluşturuyoruz.

11- Elektrik dağıtım sektörü, teknik uzmanlığın yanı sıra yüksek düzeyde iş sağlığı ve güvenliği bilinci gerektiriyor. MEDAŞ çalışanlarına yönelik nasıl bir yaklaşım benimsiyor?

Erol Uçmazbaş:

Çalışanlarımızı kurumumuzun en değerli kaynağı olarak görüyoruz. MEDAŞ’ın hizmet kalitesinin, sahada ve ofiste görev yapan çalışma arkadaşlarımızın bilgi birikimi, özverisi ve sorumluluk bilinci sayesinde yükseldiğine inanıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel önceliklerimiz arasında değerlendiriyoruz. Elektrik dağıtım sektöründe yürütülen faaliyetler yüksek dikkat ve disiplin gerektirdiği için iş sağlığı ve güvenliği kurallarının eksiksiz uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Çalışanlarımıza görevlerinin gerektirdiği teknik eğitimlerin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği, risk farkındalığı, ekipman kullanımı ve acil durumlara yönelik düzenli eğitimler veriyoruz. Sahadaki uygulamaları denetim, görüntülü teyit ve uzaktan takip sistemleriyle destekleyerek güvenli çalışma kültürünü sürekli geliştiriyoruz. Amacımız, iş sağlığı ve güvenliğini yalnızca mevzuata uyum kapsamında ele almak değil; tüm çalışanlarımızın benimsediği ortak bir kurum kültürü hâline getirmektir. Çalışanlarımızın güvenliğini önceleyen, gelişimlerini destekleyen ve katkılarını değerli gören bir anlayışla hareket etmeye devam ediyoruz.

12- Özel sektör şirketlerinin toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmaları giderek daha fazla önem kazanıyor. MEDAŞ’ın sosyal sorumluluk yaklaşımını nasıl tanımlarsınız?

Erol Uçmazbaş:

Bizim için enerji, yalnızca kablo ve direklerden ibaret değil. Faaliyet gösterdiğimiz bölgenin sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine katkı sunmayı kurumsal sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle çocuklardan gençlere, sanattan spora, çevreden dezavantajlı gruplara kadar toplumun farklı kesimlerine dokunan projeler yürütüyoruz. MEDAŞ Sanat Galerisi’nde 2012 yılından bu yana 110 sergi düzenleyerek sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirdik. Çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla “Enerjinle Geri Dönüştür” yarışmasını gerçekleştirdik; elektriğin tarihi, enerjinin verimli kullanımı ve tasarruf konusunda farkındalık oluşturan etkinlikler düzenledik. Otizmli çocuklara destek olduk, sokak hayvanları için kulübeler temin ettik ve Dünya Çevre Günü kapsamında temizlik etkinlikleri gerçekleştirdik. Toplumsal birlikteliği ve spor kültürünü desteklemek amacıyla MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nun isim sponsorluğunu da üstleniyoruz. Bu iş birliğini yalnızca bir sponsorluk faaliyeti olarak değil; kentin ortak değerlerine, sporun birleştirici gücüne ve bölgesel aidiyetin gelişmesine verilen bir destek olarak değerlendiriyoruz. Tüm bu çalışmalarla toplumsal farkındalık oluşturmayı, yaşadığımız bölgeyle kurduğumuz bağı güçlendirmeyi ve enerji sektörünün sosyal yönüne kalıcı değer katmayı amaçlıyoruz.